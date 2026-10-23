Keçiören Belediyesi, Barbaros Hayrettin Mahalle Konağı'nda "Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile" konulu anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı-Yazar Ayşe Sucu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda, aile bağlarının güçlendirilmesi, kadının toplumdaki yeri ve teknolojinin aile içi iletişime etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Yerel yönetimlerin yalnızca alt yapı ve fiziksel yatırımlarla değil, aynı zamanda toplumun ruhuna dokunan kültürel, sosyal ve manevi projelerle de öne çıkması büyük bir önem taşıyor. Başkentin dinamik ilçelerinden biri olan Keçiören Belediyesi, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin korunması amacıyla hayata geçirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde vatandaşları bir araya getiren anlamlı buluşmalar, ilçe sakinlerinden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Mahalle Konağı'nda düzenlenen "Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile" konulu özel söyleşi, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken derinlemesine bir farkındalık oluşturdu. Toplumsal ve kültürel değerlerin masaya yatırıldığı programda; aile kurumunun temelleri, kadının aile içerisindeki ve toplumdaki kritik rolü ile değişen modern dünya koşullarında aile bağlarının nasıl korunacağı etraflıca ele alındı.

Ayşe Sucu'dan Aile Bağları ve Toplumsal Değerler Vurgusu

Yoğun bir katılım eşliğinde gerçekleşen söyleşinin konuşmacı koltuğunda Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı İlahiyatçı-Yazar Ayşe Sucu yer aldı. Tecrübeleri ve akıcı anlatımıyla salondakilere hitap eden Sucu, aile kurumunun toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Aile içerisinde sevgi, saygı, karşılıklı anlayış ve sorumluluk bilincinin var olmasının huzurlu bir yuvanın anahtarı olduğunu belirten Sucu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile, bireylerin hayata hazırlandığı, sığınacağı en güvenli limandır. Kadın ve erkeğin aile içerisindeki rolleri birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Gelişen ve değişen dünyada ortak manevi değerlerimizi korumak, nesilden nesile aktarmak sağlıklı bir toplumun oluşmasındaki en büyük teminattır."

Program boyunca kadının hem aile içerisindeki fedakâr duruşu hem de toplumsal hayattaki üretken kimliği detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı.

Teknolojinin Aile İçi İletişime Etkileri Masaya Yatırıldı

Günümüz çağının en büyük tartışma konularından biri olan dijitalleşme ve teknolojinin aile yaşamına yansımaları da söyleşinin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Akıllı telefonların, tabletlerin ve sanal dünyanın aile bireyleri arasındaki yüz yüze iletişimi zayıflattığına dikkat çekilen etkinlikte, teknolojinin bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Ayşe Sucu, sanal ekranların ardında kaybolan aile sohbetlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesinin dijital bağımlılığa karşı en güçlü kalkan olduğunu dile getirdi. Teknolojinin doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bir araç olduğunu, ancak sınır bilinmediğinde aile bağlarını zedeleyebileceğini vurguladı.

Değerlerin Nesilden Nesile Aktarılması

Söyleşinin son bölümünde, kültürel ve manevi değerlerin geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Katılımcıların yönelttiği soruların da içtenlikle yanıtlandığı program, karşılıklı fikir alışverişleriyle zenginleşti. Barbaros Hayrettin Mahalle Konağı'nı dolduran mahalle sakinleri, bu tür nitelikli ve bilinçlendirici buluşmaların düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen "Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile" söyleşisi, başkentte sosyal belediyecilik anlayışının yalnızca fiziksel hizmetlerle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda aile yapısını koruyan, bireyleri bilinçlendiren projelerle de güçlendiğini bir kez daha kanıtladı. İlçe genelinde bu tür kültürel etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi.