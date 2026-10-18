Bahçelievler’de 7. Cadde olarak bilinen Aşkabat Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları, esnafın ve bölgeyi kullananların gündeminde. Yol, kaldırım ve altyapı düzenlemeleri sürerken, ihale ilanındaki 135 günlük süre dikkat çekiyor. Ancak bu süre yer teslimiyle başlıyor. Kesin tamamlanma tarihini açıklayan güncel bir duyuruya ulaşılamadı. İşte projenin kapsamı, sahadan aktarılan son bilgiler ve takvimin önemli ayrıntıları.

Ankara’nın alışveriş ve buluşma noktalarından Bahçelievler 7. Cadde, resmî adıyla Aşkabat Caddesi, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla gündemde. Kaldırımların söküldüğü, kazıların ve yenileme işlemlerinin sürdüğü güzergâhta, bölge sakinleri ile esnaf çalışmaların tamamlanacağı tarihi bekliyor.

18 Ekim itibarıyla incelenen kaynaklarda kesin bir bitiş günü açıklayan güncel belediye duyurusuna ulaşılamadı. Buna karşılık yayımlanan ihale ilanında önemli bir takvim bilgisi bulunuyor: İşin süresi, yer tesliminden itibaren 135 takvim günü olarak belirtildi.

7. Cadde çalışmalarında 135 gün ne anlama geliyor?

Yayımlanan ihale ilanında, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanması öngörüldü. Yapım süresi ise yer tesliminden itibaren 135 takvim günü olarak tanımlandı.

Caddeyi kullananların beklediği yanıt da bu noktada düğümleniyor: Proje için süre tanımlı, ancak doğrulanmış kesin bitiş günü henüz net değil.

Aşkabat Caddesi’nde hangi çalışmalar var?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmî ihale kaydında projenin adı “Bahçelievler Aşkabat (Eski 7 Cadde) Caddesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” olarak yer alıyor. İhaleyi yürüten birim ise Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı.

Belediyenin kaydında ihale tarihi 23 Temmuz 2026 saat 10.00 olarak açıklandı. Proje kapsamında bir kahveci dükkânı ve üç taksi durağına ait elektrik, inşaat ve mekanik işler ile 78 kalem altyapı imalatı bulunuyor.

Sahadan son bilgiler: Kaldırım ve altyapı çalışmaları

Caddeye ilişkin 9 ve 12 Ekim tarihli yerel haberlerde, yol ve kaldırım yenilemelerinin devam ettiği aktarıldı. Eski kaldırımların söküldüğü, zemin düzenlemelerinin sürdüğü ve elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik işlemlerle yeni kaldırım döşemelerinin birlikte ilerlediği belirtildi.

Kazı yapılan alanlarda demir bariyerlerle güvenlik sınırları oluşturulduğu, bazı noktalarda yaya geçişlerinin daraldığı bildirildi. Bu bilgiler, ekim ayının ilk yarısındaki saha durumunu yansıtıyor.

Esnaf ve yayalar neden bitiş tarihini bekliyor?

Yerel haberlere göre çalışmalar, bazı işletmelerin girişlerine ulaşımı güçleştiriyor. Esnaf, yenilemenin ardından daha düzenli bir cadde beklerken, çalışma dönemindeki erişim sorunlarının müşteri hareketliliğini etkilemesinden endişe duyuyor.

Özellikle akşam saatlerindeki yaya ve araç yoğunluğu, daralan geçiş noktalarında güçlüğü artırıyor. Kazı alanları ile tamamlanmış bölümler arasındaki geçişler de caddeyi kullananların dikkat etmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Bu nedenle bitiş tarihi, yalnızca yolun görünümüyle ilgili bir merak değil. İşletmelere erişim, günlük yürüyüş güzergâhı ve ulaşım planları açısından da önem taşıyor.

7. Cadde tamamen trafiğe kapalı mı?

İncelenen bilgiler, çalışma alanlarında geçiş güçlüklerini ve bariyerleri ortaya koyuyor. Ancak 18 Ekim için caddenin tamamının sürekli olarak araç trafiğine kapatıldığını doğrulayan kapsamlı bir duyuru bulunmuyor. Bölgesel düzenlemeleri, bütün caddeyi kapsayan kesintisiz kapatma kararı gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Ayrıca Aşkabat Caddesi’nde daha önce düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü kapsamında gerçekleştirilen geçici kapatma da mevcut yapım çalışmalarından ayrı bir uygulama. EGO’nun 21 Eylül tarihli açıklaması, etkinlik günü caddenin yayalara ve bisikletlilere ayrıldığını belirtiyor.

Bitiş tarihi açıklandı mı?

Kesin tamamlanma günü henüz doğrulanmış değil. Elde bulunan somut takvim bilgisi, yer tesliminden itibaren öngörülen 135 günlük yapım süresi.

Aşkabat Caddesi için açıklanacak güncel ilerleme ve tamamlanma duyurusu, hem esnafın hem de caddeyi kullananların beklediği tarihi netleştirecek.