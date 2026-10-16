Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü projede kredi tutarı, evlenecek çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin başvurunun yapıldığı programda, toplam kredi ödemesi 16,7 milyar TL'yi aştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığı yapan gençlere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında çiftlere yaşlarına göre 200 bin TL veya 250 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

İlk olarak belirli bölgelerde uygulanan destek programı, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye geneline yayıldı. Proje kapsamında yapılan başvurular ve gerçekleştirilen kredi ödemelerine ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.

Açıklanan rakamlara göre evlilik kredisine başvuranların sayısı 299 bin 701'e ulaşırken, kredi ödemelerinin toplam tutarı 16 milyar 794 milyon TL olarak kaydedildi.

250 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Kimlere Veriliyor?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi tutarı, başvuru yapan çiftlerin yaş durumuna göre değişiyor.

Yaş gruplarına göre açıklanan kredi tutarları şöyle:

Yaş şartı Faizsiz kredi tutarı Her iki eş adayının 18-25 yaş aralığında olması 250.000 TL Eş adaylarından birinin 26-29 yaş aralığında olması 200.000 TL

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin yaş koşulunun yanı sıra Bakanlık tarafından belirlenen diğer başvuru kriterlerini de karşılaması gerekiyor.

Aile ve Gençlik Fonu Başvuru ve Ödeme Sayıları

Bakanlığın yürüttüğü program kapsamında bugüne kadar yapılan başvurular ve gerçekleştirilen ödemelere ilişkin veriler şu şekilde:

Toplam başvuru: 299.701

Fondan yararlanmaya hak kazanan genç: 249.374

Kredi ödemesi yapılan genç: 185.512

Toplam faizsiz kredi ödemesi: 16 milyar 794 milyon TL

Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti alan kişi: 245.838

Proje kapsamında yalnızca maddi destek sağlanmıyor. Evlenecek çiftlere aile hayatına hazırlık amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu başvuru sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru sürecinde çiftlerin kimlik, yaş, gelir ve evlilik durumlarına ilişkin bilgiler değerlendiriliyor. Belirlenen koşulları sağlayan adayların başvuruları incelenerek kredi desteğinden yararlanmaya hak kazananlar tespit ediliyor.

Evlilik Desteği Türkiye Genelinde Devam Ediyor

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle ülke genelinde yaygınlaştırılan program, 2026 yılında da evlilik hazırlığı yapan gençlere destek sağlamayı sürdürüyor.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz krediyle genç çiftlerin evlilik öncesindeki ekonomik yüklerinin azaltılması ve aile kurma süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.