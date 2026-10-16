Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığı yapan gençlere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında çiftlere yaşlarına göre 200 bin TL veya 250 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuluyor.
İlk olarak belirli bölgelerde uygulanan destek programı, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye geneline yayıldı. Proje kapsamında yapılan başvurular ve gerçekleştirilen kredi ödemelerine ilişkin yeni veriler de paylaşıldı.
Açıklanan rakamlara göre evlilik kredisine başvuranların sayısı 299 bin 701'e ulaşırken, kredi ödemelerinin toplam tutarı 16 milyar 794 milyon TL olarak kaydedildi.
250 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Kimlere Veriliyor?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi tutarı, başvuru yapan çiftlerin yaş durumuna göre değişiyor.
Yaş gruplarına göre açıklanan kredi tutarları şöyle:
Yaş şartı
Faizsiz kredi tutarı
Her iki eş adayının 18-25 yaş aralığında olması
250.000 TL
Eş adaylarından birinin 26-29 yaş aralığında olması
200.000 TL
Kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin yaş koşulunun yanı sıra Bakanlık tarafından belirlenen diğer başvuru kriterlerini de karşılaması gerekiyor.
Aile ve Gençlik Fonu Başvuru ve Ödeme Sayıları
Bakanlığın yürüttüğü program kapsamında bugüne kadar yapılan başvurular ve gerçekleştirilen ödemelere ilişkin veriler şu şekilde:
Toplam başvuru: 299.701
Fondan yararlanmaya hak kazanan genç: 249.374
Kredi ödemesi yapılan genç: 185.512
Toplam faizsiz kredi ödemesi: 16 milyar 794 milyon TL
Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti alan kişi: 245.838
Proje kapsamında yalnızca maddi destek sağlanmıyor. Evlenecek çiftlere aile hayatına hazırlık amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.
Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu başvuru sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru sürecinde çiftlerin kimlik, yaş, gelir ve evlilik durumlarına ilişkin bilgiler değerlendiriliyor. Belirlenen koşulları sağlayan adayların başvuruları incelenerek kredi desteğinden yararlanmaya hak kazananlar tespit ediliyor.
Evlilik Desteği Türkiye Genelinde Devam Ediyor
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle ülke genelinde yaygınlaştırılan program, 2026 yılında da evlilik hazırlığı yapan gençlere destek sağlamayı sürdürüyor.
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz krediyle genç çiftlerin evlilik öncesindeki ekonomik yüklerinin azaltılması ve aile kurma süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
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