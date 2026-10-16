Mali Suçları Araştırma Kurulu, kiralık hesaplar ve yetkisiz para transferleriyle mücadele kapsamında yeni bir rehber yayımladı. Hesabını, kartını veya dijital şifrelerini üçüncü kişilere devredenlerin bankacılık işlemleri durdurulabilecek. Finansal kuruluşlar şüpheli durumlarda müşterilik ilişkisini tamamen sonlandırabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suç faaliyetlerinde banka hesaplarının araç olarak kullanılmasını önlemek amacıyla Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi hazırladı. Finansal kuruluşlar, üçüncü kişilerin denetimine bırakılan hesaplar üzerindeki tedbirleri artıracak.

Kiralık Hesap Kullanımına Karşı Alınacak Tedbirler

Banka hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde finansal kuruluşlar çeşitli kısıtlamalar uygulayacak. Bu kapsamda dijital bankacılık erişimleri kısıtlanabilecek, kart işlemleri askıya alınabilecek ve işlem limitleri doğrudan düşürülebilecek.

Yetkililer, risk durumuna göre devreye sokulabilecek önlemleri şu şekilde sıralamaktadır:

Mobil ve internet bankacılığı hizmetlerine erişimin sınırlandırılması veya tamamen kapatılması,

Banka kartı işlemlerinin durdurulması,

POS ve sanal POS kullanımına yönelik kısıtlamaların getirilmesi,

İşlem tutar limitlerinin aşağı çekilmesi ve yeni ürün taleplerinin reddedilmesi.

Para Transferleri ve Şifre Güvenliği Mercek Altında

Arkadaş ya da akrabalar aracılığıyla iletilen emanet para transferi talepleri hesap sahipleri açısından adli ve idari riskler taşımaktadır. Bireylerin yalnızca IBAN paylaşması suç teşkil etmezken, hesabın fiilen başkasının kontrolüne verilmesi ve şüpheli işlemlere aracılık edilmesi inceleme sebebi sayılmaktadır.

Mobil bankacılık giriş şifreleri, banka kartı PIN bilgileri ve tek kullanımlık güvenlik kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılması doğrudan yetkisiz kullanım kapsamına girmektedir. İncelemeler yalnızca bireysel mevduat hesaplarını değil; ticari hesapları, elektronik para cüzdanlarını ve kripto varlık platformlarındaki kayıtları da kapsamaktadır.

Finansal İşlemlerde Gelir Profili Uyumu İncelenecek

Bankalar, şüpheli hareketleri belirlemek adına müşterilerinin gelir düzeyini, mesleki faaliyetlerini ve geçmiş transfer alışkanlıklarını düzenli olarak analiz edecektir. Hesaba gelen tutarlar ile gönderilen transferlerin sıklığı ekonomik profil ile uyuşmadığında hesap sahibinden paranın kaynağına ilişkin resmi açıklama talep edilebilecektir. Açıklanamayan riskli durumlarda banka müşteriliği feshedilebilecek ve süreç adli mercilere aktarılabilecektir.