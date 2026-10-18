Bankacılık sektöründe Mali Suçları Araştırma Kurulu mevzuatı kapsamında yürütülen denetim süreçleri sıkılaştırıldı. Bankalar, kayıtlı kazancıyla uyumsuz seviyede harcama yapan ya da hesaplarına yüksek tutarlı para girişi gerçekleşen müşterileri yakın takibe aldı. Yapılan incelemelerde gelir durumu ile hesap hareketleri arasında tutarsızlık görülen kişilerden resmi evrak talep ediliyor.

Şüpheli Finansal Hareketlerde Belge Zorunluluğu

Mali denetimler çerçevesinde hesap akışı beyan edilen kazançla örtüşmeyen müşteriler, gelir kaynaklarını resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır. Maaş bordrosu ve ek gelir evraklarıyla doğrulanamayan şüpheli işlemler durumunda bankalar ilgili hesapları kısıtlama veya tamamen feshetme yetkisini devreye sokmaktadır.

Son dönemde gündeme gelen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmalarının ardından finansal kuruluşlar olağan dışı hareketleri doğrudan mercek altına aldı. Düzenli gelirinin çok üzerinde harcama gerçekleştiren ya da nakit avans limitlerini olağan dışı yoğunlukta kullanan kullanıcılar için gelir tespiti süreci başlatıldı.

Bankalara İbraz Edilmesi Gereken Evraklar

Bankaların gelir teyidi amacıyla bildirimde bulunduğu müşterilerin finansal kaynaklarını gösteren belgeleri şubelere iletmesi gerekmektedir. İnceleme sürecinde geçerli sayılan temel belgeler şunlardır:

Maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü, vergi beyannamesi veya vergi levhası

Ev, taşıt ya da gayrimenkul satışını gösteren noter onaylı satış sözleşmeleri

Ticari faaliyetlerden sağlanan kazançları kanıtlayan fatura ve gelir tabloları

Miras yoluyla intikal eden varlıklara ilişkin resmi evraklar

Konut veya araç kira gelirlerini tevsik eden kira sözleşmesi ve dekontlar

Belgelerin Teslim Edilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

Bankalar tarafından talep edilen gelir belgelerinin zamanında teslim edilmemesi durumunda ilk olarak ilgili banka hesaplarına kısıtlama getirilmektedir. Şüpheli durumun sürmesi halinde ise müşterilerin nakit avans kullanımı durdurulmakta, kredi kartları iptal edilmekte ve hesapları tamamen kapatılabilmektedir. Hesapları kapatılan bireyler, gerekli belgeleri sonradan bankaya sunarak karara resmi itiraz hakkını kullanabilmektedir.