Birliklerini değerlendirmek ve birikimlerini artırmak isteyen tasarruf sahipleri, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. 100 bin TL’sini 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için piyasadaki en yüksek oranlar, stopaj kesintisi sonrasındaki net kazançlar ve banka bazlı getiri tablosu haberimizde yer alıyor.

Yatırımlarını güvenli limanda tutmak ve anaparasını korurken ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, Türk lirası vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor. Bankaların rekabet ortamı ve ekonomik göstergeler doğrultusunda güncellediği faiz oranları, özellikle 32 günlük vade seçeneğinde somut rakamların ortaya çıkmasını sağlıyor. Elinde 100 bin TL nakit parası bulunan ve bunu en karlı şekilde değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, "Vadede hesaba net ne kadar geçer?" sorusuna yanıt arıyor.

Piyasadaki ortalama ve en yüksek faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, stopaj kesintisi sonrasındaki net kazançları net bir şekilde gözler önüne seriyor.

32 Günlük Vadede Güncel Faiz Oranları ve Ortalama Getiri

Ekim ayı verilerine göre bankaların 1 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarına sunduğu yıllık brüt faiz oranları genellikle %35 ile %44 arasında değişiklik göstermektedir. Piyasadaki bankaların ortalama faiz seviyesi %38 ila %40 bandında seyrederken, bazı bankaların yeni müşterilere özel veya belirli kampanyalar dahilinde sunduğu oranlar %44 seviyesine kadar çıkabilmektedir.

100 bin TL gibi standart bir tutar için uygulanan bu oranlar, vade bitiminde elde edilecek net kazancın doğrudan belirlenmesinde rol oynar.

Stopaj Kesintisi Sonrası Net Kazanç Ne Kadar Oluyor?

Vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden devlet tarafından belirli oranlarda stopaj (vergi) kesintisi yapılmaktadır. 6 aya kadar vadeli (32 gün dahil) TL mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı %15 olarak tahsil edilmektedir.

Bu kesinti hesaba katıldığında, 100 bin TL'nin farklı faiz oranlarına göre 32 günlük net getirisi şu şekilde gerçekleşmektedir:

%44 Faiz Oranı ile: Yüksek oran sunan bankaların kampanyalarından yararlanıldığında, brüt kazanç üzerinden %15 stopaj düşüldükten sonra 32 günlük net getiri yaklaşık 2.747 TL civarında gerçekleşmektedir. Vade sonunda hesaptaki toplam para 102.747 TL'ye ulaşır.

%40 Faiz Oranı ile: Piyasadaki yaygın ortalama oranlardan biri baz alındığında, 32 günlük net faiz getirisi yaklaşık 2.500 TL seviyelerinde kalmaktadır.

%36 Faiz Oranı ile: Kamu bankaları veya standart vadeli hesap oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda ise net kazanç 2.250 TL bandında gerçekleşmektedir.

Banka Seçerken ve Hesap Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mevduat getirisini maksimize etmek isteyen tasarruf sahiplerinin yalnızca ana faiz oranına odaklanmaması, bankaların sunduğu koşulları incelemesi gerekir: