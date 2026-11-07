Trendyol Süper Lig'in 11. hafta kapanış mücadelelerinden biri olan Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sezonun gidişatını etkileyecek bu kritik randevuda iki köklü kulüp kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılar kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet ararken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise deplasman tabusunu yıkıp İstanbul'dan sürpriz bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesi öne çıkan tüm detaylar, bilet bilgileri ve takım istatistikleri futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Mücadele ile ilgili bilinen temel detaylar şu başlıklar altında toplanıyor:

Maç Tarihi ve Saati: Karşılaşma 8 Kasım Pazar günü oynanacak ve saat 21.00 'de start alacak.

Stadyum Bilgisi: Mücadeleye İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Yayın Kanalı ve Hakem:Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak olup, maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Gençlerbirliği'nde Deplasman Kabusu ve Moral Arayışı

Başkent ekibi Gençlerbirliği, ligin son haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 5-0'lık net galibiyetle uzun süren galibiyet hasretine son vermişti.Bu farklı sonuçla moral bulan kırmızı-siyahlılar, 11 puanla puan tablosunda üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Ancak takımın dış saha performansı teknik heyeti düşündüren en büyük etkenlerin başında geliyor.

Başkent temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmada kalesinde tam 11 gol görürken, rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.

Ankara ekibinin dış sahadaki tek galibiyeti ise sezonun henüz başında Göztepe deplasmanında elde ettiği 1-0'lık sonuçtu. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-siyahlılar, bu kez aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Beşiktaş'ın Hedefi Zirve Takibi

Ev sahibi Beşiktaş ise taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde topladığı 19 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürme gayretinde. Teknik direktör ve oyuncu kadrosuyla maçın favorisi olarak gösterilen ev sahibi ekipte gol yollarındaki en büyük kozlar dikkat çekiyor.

Takımın gol yollarındaki formda ismi Dusan Vlahovic ve orta sahadaki üretkenliğiyle öne çıkan Orkun Kökçü, bu zorlu mücadelede siyah-beyazlıların en büyük silahları arasında yer alıyor. Ancak takımın kritik eksikleri ve sakatlık durumları da maç öncesi teknik ekibin planlarını etkileyen faktörler arasında bulunuyor.

Bilet Fiyatları ve Tribün Koşulları

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma için bilet satışları Passo üzerinden gerçekleştiriliyor.Ev sahibi tribün biletleri ve misafir tribün koşulları kulüplerin belirlediği kurallar çerçevesinde ilerliyor.

Misafir tribün biletlerini almak isteyen Gençlerbirliği taraftarlarının ilgili taraftar kartına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Başkentten İstanbul'a çıkarma yapmaya hazırlanan taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için tribünlerdeki yerini alacak.

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte sahnede nasıl bir taktik savaşının yaşanacağı ve deplasman faturasının nasıl şekilleneceği futbol kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.