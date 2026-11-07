Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiği içerisinden geçen Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Mücadele esnasında sol dizine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Nijeryalı santrforun yapılan detaylı MR tetkikleri sonucunda diz bölgesinde serbest fragman tespit edildi. Kulüp sağlık heyeti, oyuncunun sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi ve sakatlığın ilerlememesi adına operasyon kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, yıldız golcünün sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri resmi kanallar aracılığıyla spor kamuoyu ile paylaştı.

Ameliyat Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Gerçekleşecek

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan resmi sağlık raporuna göre, 27 yaşındaki dünyaca ünlü golcü bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat masasına yatacak. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilecek olan artroskopik diz cerrahisi operasyonunun ardından oyuncunun hemen rehabilitasyon sürecine başlatılacağı bildirildi. Başarılı bir operasyon geçirmesi beklenen Osimhen'in tedavi planlaması titizlikle yürütülecek. Sağlık heyeti, oyuncunun en kısa sürede ve en güçlü şekilde sahalara dönmesini sağlamak adına yoğun bir program uygulayacak.

Yaklaşık 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibinden alınan bilgilere göre, geçireceği artroskopik diz ameliyatının ardından Victor Osimhen'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Nijeryalı yıldızın tedavi ve saha çalışmalarına dönüş süreci yakından takip edilecek. Yıldız oyuncunun yokluğunda hücum hattında nasıl bir formasyon uygulanacağı teknik heyet tarafından planlanırken, Osimhen'in bu süreçte takımdan ayrı kalarak fizyoterapistler eşliğinde özel program uygulayacağı ifade edildi.

Kritik İki Maçta Takımını Yalnız Bırakacak

Yaşadığı bu bahtsız sakatlık nedeniyle Victor Osimhen, öncelikli olarak Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarıldı. Yıldız futbolcu aynı zamanda milli maç arasının ardından oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde de forma giyemeyecek. Galatasaray'ın skorer kimliğiyle ön plana çıkan en önemli hücum kozlarından biri olan Osimhen, böylelikle ligdeki iki kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmış olacak.

Hedef Aston Villa Ve Beşiktaş Derbisi

Galatasaray sağlık heyeti ve teknik kadrosunun temel hedefi, Nijeryalı golcüyü 24 Kasım tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek. Amedspor ve Samsunspor maçlarını kaçıracak olan golcü oyuncunun, tedaviye vereceği cevaba göre Aston Villa maçında sahada olması amaçlanıyor. Sarı-kırmızılıları bu zorlu Avrupa sınavının hemen ardından ise Süper Lig'deki dev Beşiktaş derbisi bekliyor. Teknik heyet, her iki kritik mücadelede de Osimhen'in tam kapasiteyle sahada yer almasını arzuluyor.

Bu Sezonki İnanılmaz Performansı

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta skora inanılmaz bir katkı sağladı. Sahada yer aldığı süre boyunca 10 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor, 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Hem hücundaki bitiriciliği hem de takım oyununa sağladığı dinamizmle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın yokluğu, teknik heyeti yeni arayışlara itti.