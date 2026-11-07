Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yeni adresi netleşiyor. İtalya'ya dönmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için dev kulüp devreye girdi. Ara transfer dönemi öncesi yapılan açıklamalarda en güçlü seçenek olarak İtalyan devi gösterildi.

Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tamamlayan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayarak serbest statüde kalmıştı. Geleceği büyük bir merak konusu olan Arjantinli santrforun ara transfer dönemi yaklaşırken kariyerine nerede devam edeceği netlik kazanmaya başladı. Dünya futbolunun önde gelen golcüleri arasında gösterilen tecrübeli oyuncu için Avrupa devleri yeniden devreye girerken, transfer kulislerinde sıcak saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sahalara ne zaman ve hangi formayla döneceği spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Inter Başkanı Beppe Marotta Kapıları Kapatmıştı

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj veren Mauro Icardi, Çizme'ye geri dönmeye sıcak baktığını ve İtalya Serie A'da yeniden forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından eski takımı Inter ile anılmaya başlayan tecrübeli golcüye, İtalyan kulübünün başkanından olumsuz yanıt gelmişti. Inter Başkanı Beppe Marotta, yaptığı resmi açıklamada Icardi'nin transferine yönelik herhangi bir planlarının bulunmadığını belirterek kapıları tamamen kapatmıştı. Maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğunu belirten Arjantinli oyuncu için bu gelişme sonrası alternatif rotalar gündeme geldi.

Arjantin Basını En Güçlü Seçeneği Duyurdu: Juventus Devrede

Inter kapısının kapanmasının ardından Icardi'nin geleceğiyle ilgili en somut iddia Arjantin basınından geldi. TyC Sports'ta yer alan habere göre, golcü futbolcu için ara transfer dönemindeki en güçlü seçenek olarak Juventus ön plana çıkıyor. İtalyan devinin, hücum hattındaki verimsizliği çözmek adına serbest statüdeki Mauro Icardi transferine oldukça sıcak baktığı kaydedildi. Inter seçeneğini hâlâ aklının bir köşesinde tutan yetenekli santrforun, Juventus'tan gelecek resmi teklifi kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Luciano Spalletti Faktörü Ve Hücum Hattındaki Rahatsızlık

Juventus'un Icardi transferinde vites artırmasındaki en büyük etkenlerden biri de teknik direktör Luciano Spalletti oldu. Tecrübeli teknik adamın, daha önce Inter'i çalıştırdığı dönemde birlikte görev yaptığı Mauro Icardi'nin yeteneklerine son derece güvendiği biliniyor. Spalletti'nin yaz transfer döneminde takıma katılan forvet oyuncularının performansından memnun kalmadığı ve ara transferde bitirici bir santrfor istediği aktarıldı.

Siyah-beyazlı ekip yaz döneminde Lois Openda, Randal Kolo Muani, Jeff Ekhator ve Nick Woltemade gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Ancak bu isimlerin skora katkı hususunda beklentilerin altında kalması üzerine Spalletti'nin eski öğrencisi Icardi'yi kadroda görmeyi çok istediği vurgulandı. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Juventus'un Arjantinli yıldız ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.