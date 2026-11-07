Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin mevcut kadro yapısını baştan aşağı analiz ederek radikal kararlar almaya başladı. Gelecek sezonun temellerini sağlam atmak ve ara transfer döneminde takıma doğrudan katkı sağlayacak takviyeler yapabilmek adına düğmeye basan genç çalıştırıcı, performansından verim alamadığı ya da sistemine uymayan oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen "Takımdan kimler ayrılacak?" sorusunun yanıtı ise kulislerde belirginleşmeye başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, kadro şişkinliğini azaltmak ve bonservis/maaş bütçesinde yer açmak amacıyla harekete geçti.

Ognjen Mimovic İçin Yolun Sonu Göründü

Sarı-lacivertli kulüpten ara transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk ismin Sırp sağ bek Ognjen Mimovic olduğu öne sürüldü. Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta ciddi sıkıntılar yaşayan 22 yaşındaki genç savunmacı, Belözoğlu'nun kadro planlamasında tamamen gözden çıkarıldı. Öncelikli olarak sağ bek mevkiindeki rekabette geride kalan ve form tutma hususunda beklentilerin altında kaldığı belirtilen oyuncunun, devre arasında farklı bir takıma transfer olması ya da kiralanması hedefleniyor. Mimovic'in temsilcisiyle yapılan görüşmelerde de oyuncunun düzenli süre alabileceği bir ekibe gitmesinin kariyeri açısından daha doğru olacağı fikrinde birleşildiği aktarıldı.

Kızılyıldız'dan 6.7 Milyon Euro Bonservisle Gelmişti

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız'da sergilediği başarılı grafik ve potansiyelle dikkat çeken Ognjen Mimovic'i Ocak 2025 transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, genç yeteneğin bonservisi için Sırp ekibine yaklaşık 6.7 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeli ödemiş ve oyuncu ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Savunmadaki dinamizmi, hızı ve hücum bindirmeleriyle Avrupa futbolunun gelecek vadeden sağ bekleri arasında gösterilen Mimovic'in transferi, yapıldığı dönemde taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından büyük bir yatırım hamlesi olarak nitelendirilmişti.

Forma Yüzü Görmeden Vedaya Hazırlanıyor

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve büyük yatırımlarla takıma katılan genç futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Göreve gelen farklı teknik adamların da kadro tercihlerinde arka planda kalan Mimovic, sarı-lacivertli forma altında henüz hiçbir resmi karşılaşmada süre alma başarısı gösteremedi. 22 yaşındaki Sırp oyuncunun antrenmanlardaki çabası ilk 11 kapısını açmaya yetmedi. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte takımdaki geleceği tamamen karanlığa bürünen Mimovic için yönetimin ara transfer döneminde resmi teklifleri değerlendirmeye alacağı ve ayrılık sürecini hızlıca nihayete erdireceği öğrenildi.