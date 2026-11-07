Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile olan dostluğu hakkındaki soruları yanıtladı. Taraftarların bu yakınlıktan rahatsız olduğu yönündeki soruya net bir cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir devrin kapılarını aralayan Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının karşısına geçti. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevine başlamasının ardından camianın ve spor kamuoyunun merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan genç teknik adam, hedeflerinden yönetimle olan koordinasyonuna kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının en dikkat çekici anı ise sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada ve tribün kulislerinde sıkça dile getirdiği Okan Buruk ile olan geçmişe dayalı dostluğu hususunda gelen soru oldu.

"Arkadaşlıklara Saygı Duyarım Ama Mesafe Önemlidir"

Basın mensupları tarafından yöneltilen, "Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarında bir rahatsızlık oluşturuyor. Taraftarı rahatlatmak adına bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu karşısında soğukkanlılığını koruyan Emre Belözoğlu, profesyonel yaşam ile kişisel dostlukların birbirinden tamamen ayrı tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Geçmiş yıllardan bu yana süregelen arkadaşlıkların insani açıdan saygıyı hak ettiğini belirten Belözoğlu, özel hayatında ve mesleki ilişkilerinde her zaman belirli sınırlar çizdiğini ifade etti. İnsan ilişkilerinde mesafenin şart olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, en yakın ilişki ağlarında bile bu prensipten taviz vermediğini dile getirdi.

"Fenerbahçe Transferimi Eşimden Bile Sakladım"

Sarı-lacivertli kulübe olan aidiyetini ve bağlılığını anlatırken geçmişten çarpıcı bir anısını da paylaşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye ilk adım attığı transfer döneminde yaşadıklarını aktardı. Kulübün menfaatlerini ve işin gizliliğini her şeyin üstünde tuttuğunu belirten başarılı teknik adam, o dönemde yürütülen transfer sürecini mahremiyet gerekçesiyle kendi eşiyle dahi paylaşmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin hayatındaki yerinin kıyaslanamaz olduğunu söyleyen Belözoğlu, bu camianın kendisi için her şeyden daha değerli ve önemli olduğunu, sarı-lacivertli formayı ve armayı hiçbir kişiye veya duruma değişmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

"Rakibim Öz Kardeşim De Olsa Sahada Rakibimdir"

Ezeli rekabet ve saha içi hedefler konusundaki net duruşunu sergileyen Emre Belözoğlu, dostlukların Fenerbahçe'ye karşı taşıdığı sorumlulukların önüne geçemeyeceğini belirtti. Sahadaki mücadelede hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini vurgulayan genç teknik adam, "Arkadaşlıklardan ve dostluklardan çok daha önemli şeyler var. Biz buraya şampiyonluk kazanmak için geldik. Rakibim öz kardeşim de olsa sahada rakibimdir" sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin başarısı için oyuncu grubunu en yüksek seviyede motive edeceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yolunda gereken her türlü mücadeleyi vermekten kaçınmayacaklarını dile getirdi.

"Fenerbahçeliliğe Yakışır Şekilde Şampiyon Olacağız"

Teknik direktörlük koltuğunun getirdiği ağır sorumluluğun bilincinde olduğunu söyleyen Belözoğlu, camianın ve özellikle çocukların mutluluğu için gece gündüz çalışacaklarını aktardı. Başarıya giden yolda kulübün değerlerinden ve duruşundan ödün vermeyeceklerini belirten teknik adam, takımı Fenerbahçelilik ruhuna yakışır bir anlayışla yöneteceğini kaydetti. İnsanları kırmadan, dökmeden ama saha içinde son ana kadar savaşarak hedefe ulaşacaklarını vurgulayan Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarlardan takıma tam destek vermelerini istedi.