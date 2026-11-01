Türkiye'nin idari haritasını değiştirebilecek 100 il ve 1000 ilçe projesi yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni il kurulmasına ilişkin açıklamasının ardından Ankara'nın Polatlı ilçesi de dikkat çekti. İl statüsü kazanabilecek yerleşim yerlerine ilişkin değerlendirmelerde nüfus, ekonomik gelişmişlik ve coğrafi konum gibi kriterler öne çıkıyor.

Ankara'nın önemli ilçelerinden Polatlı, Türkiye'de yeni iller kurulmasına yönelik tartışmaların ardından yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il ve 1000 ilçe hedefini açıklaması, il olma potansiyeli taşıyan yerleşim yerlerine yönelik ilgiyi artırdı.

Bahçeli, 1 Kasım 2026 tarihinde Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin idari yapısının değişen ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni düzenlemede nüfus, şehirleşme, ekonomik gelişme ve kamu hizmetlerine erişimin dikkate alınacağını ifade etti.

Ankara'nın batısında yer alan Polatlı da il statüsü tartışmalarında adı geçen ilçeler arasında bulunuyor. Ancak ilçenin il yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmî açıklama bulunmuyor.

Ankara'nın Polatlı İlçesi İl Olma Gündeminde

Polatlı'nın il statüsüyle anılmasında coğrafi konumu, tarımsal üretimi ve ulaşım bağlantıları öne çıkıyor. İlçe, Ankara'nın çevre illerle bağlantısında önemli bir noktada bulunuyor.

İl olma tartışmalarında değerlendirilen başlıca ölçütler şöyle:

Nüfus: Yerleşim yerinin nüfus büyüklüğü.

Ekonomi: Ticaret, sanayi ve tarımsal üretim potansiyeli.

Coğrafi konum: İl merkezine uzaklık ve ulaşım imkânları.

Kamu hizmetleri: Sağlık, eğitim ve idari hizmetlere erişim.

Bölgesel gelişme: Çevre yerleşim yerleriyle ekonomik ilişkiler.

Bu kriterler, yeni il kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınabilecek başlıkları oluşturuyor.

Bahçeli'nin 100 İl ve 1000 İlçe Projesi

MHP liderinin açıkladığı idari düzenleme hedefinde Türkiye'nin mevcut il ve ilçe sayılarının artırılması öngörülüyor.

Projeye göre:

Mevcut il sayısı: 81.

Hedeflenen il sayısı: 100.

Kurulması önerilen yeni il: 19.

Mevcut ilçe sayısı: 922.

Hedeflenen ilçe sayısı: 1000.

Kurulması önerilen yeni ilçe: 78.

Bahçeli, yeni il olacak yerleşim yerlerinin ilgili kurumların değerlendirmeleri ve TBMM kararıyla belirleneceğini açıkladı.

Polatlı'nın İl Olması İçin Meclis Kararı Gerekiyor

Polatlı'nın il statüsü kazanabilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanuni düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.

MHP'nin açıkladığı projede hangi 19 ilçenin il yapılacağına ilişkin kesin liste paylaşılmadı.

Bu nedenle Polatlı'nın il olması şimdilik bir ihtimal olarak gündemde bulunuyor. İlçenin idari statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmış değil.