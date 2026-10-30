Ankara’da Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı. Toplam 645 bin metrekarelik alan; tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve minyatür eserleriyle farklı yaş gruplarına sesleniyor. Asırlık ağaçlar, fosil ağaç alanı ve kültürel duraklar, başkentte yeni gezi seçenekleri arayan aileler için keşfedilecek farklı noktaları bir araya getiriyor.

Ankara’da yürüyüş yapmak, çocuklarıyla açık havada zaman geçirmek veya farklı bir kültür rotasını keşfetmek isteyenler için yeni bir adres hizmete girdi. Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk devletleri liderlerinin katıldığı törenle açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan alan, 645 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Yaklaşık 92 futbol sahasına karşılık gelen bu genişlikte, spor güzergâhlarından tematik bahçelere ve tarihi yapıların minyatürlerine uzanan farklı bölümler bulunuyor.

203 bitki türü aynı alanda buluşuyor

Beştepe Millet Ormanı’nın öne çıkan özelliklerinden biri bitki çeşitliliği. Alanda 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türü yer alıyor.

Dikilen 410 bin yeni fidanla birlikte ağaç ve çalıların toplam sayısı yaklaşık 750 bine ulaşıyor. Çim alanlar ise 285 bin metrekarelik bölümü oluşturuyor. Bu rakam, toplam bitki sayısını ifade ediyor; alanın tamamını yetişkin ağaçlarla kaplı bir orman olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Bitkileri yakından incelemek isteyenler için Orman Meyveleri Bahçesi’nde sekiz, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ise 16 tür yetiştiriliyor.

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Asırlık zeytin ağaçları ve fosil ağaç alanı

Tematik bahçeler arasında 5 bin metrekarelik Lavanta Bahçesi bulunuyor. Burada 19 bin lavanta bitkisi yer alırken Zeytin Bahçesi, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacını bir araya getiriyor.

Doğal mirasa ayrılan duraklarda ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ve 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı dikkat çekiyor. Böylece gezi, günümüzdeki bitki çeşitliliğinin yanında doğanın geçmişine uzanan bir rota da sunuyor.

Peyzaj düzenlemelerinde 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ile 25 bin fidan kullanılan Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği bulunuyor.

Bisiklet yolu ve koşu parkuru ne kadar uzun?

Beştepe Millet Ormanı’nda doğal orman alanı dâhil 19 kilometrelik toplam yol ağı yer alıyor. Bunun yanında 2,2 kilometrelik bisiklet yolu ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor. Toplam yol ağıyla bisiklet parkurunun uzunluğunu birbirinden ayırmak gerekiyor.

Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, farklı güzergâhlar denemek isteyenlere seçenek sunuyor. Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metrelik dere ve 26 basamaklı şelale de gezi boyunca görülebilecek düzenlemeler arasında.

Spor bölümlerinde iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları bulunuyor.

Çocuklar için oyun parkları ve orman okulu

Ailelerin ilgisini çekebilecek bölümlerin başında Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları geliyor. Üç parkın toplam alanı 3 bin 410 metrekareye ulaşıyor.

Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesiyle çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanıyor. Oyun alanlarıyla bahçelerin aynı gezi içinde değerlendirilebilmesi, çocuklu ailelere farklı duraklardan oluşan bir ziyaret planlama imkânı sağlıyor.

Anıtkabir’den Göbeklitepe’ye minyatür eserler

Türk Devletleri Medeniyet Parkı, alanın kültürel yönünü oluşturuyor. Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı’nın minyatürleri, ziyaretçilerin görebileceği eserler arasında.

Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nı kapsayan bölümlerde toplam 32 minyatür eser ve yedi Orhun Yazıtı eseri bulunuyor. Obada sekiz ülkenin bayrağı, yedi ülkeye ait eser ve altı ülke çadırı yer alıyor.

Gitmeden önce ziyaret bilgilerini kontrol edin

Kafeler, doğal ürün ve kitap satış noktaları ile çim, ahşap ve taş amfiler, alanın sosyal bölümlerini tamamlıyor. Hayvanat bahçesinin envanterinde 342 hayvan bulunurken ulaşım düzeninde dört giriş-çıkış kapısı ve üç otopark yer alıyor.