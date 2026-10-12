Yenimahalle Belediyesi, Batıkent Meydan AVM’de yenilediği ek hizmet binasını açtı. Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin 500 kişilik kapasiteyle hizmet vermesi planlanırken, 12 YENİMEK sınıfında 48 branşta eğitim sunulacak. Binada belediye hizmetleri, adli yardım bürosu, kadın danışma merkezi ve sosyal alanlar da bulunacak. Başkan Fethi Yaşar, açılışta ilçedeki eğitim çalışmalarına ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı.

Batıkent Ek Hizmet Binası Açıldı! 500 Kişilik Kütüphane ve 48 Branşta Kurs

Yenimahalle Belediyesinin Batıkent Meydan AVM içerisinde kapsamlı tadilattan geçirdiği ek hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. Yenilenen binada Yaşar Kemal Kütüphanesi, YENİMEK kurs sınıfları, belediye hizmet birimleri ve sosyal alanlar yer alıyor.

Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kütüphanenin 500 kişilik kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını açıkladı. Yaşar, binadaki 12 YENİMEK sınıfında 48 branşta eğitim verileceğini ve bu eğitimlerden 4 bin 200 kursiyerin yararlanacağını belirtti.

Açılış törenine Batıkent sakinleri katıldı

Tören, belediye orkestrası ile Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Seğmenleri’nin gösterileriyle başladı. Açılışa Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Batıkent sakinleri de törende yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yaşar, yenilenen kütüphaneyi ve kurs sınıflarını gezdi. Eğitim alan vatandaşlarla görüşerek hizmet binasının ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Yaşar Kemal Kütüphanesi yeniden düzenlendi

Fethi Yaşar, 2011 yılında açılan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin artan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilendiğini söyledi. Yapılan düzenlemelerle kütüphanenin kapasitesinin 500 kişiye ulaşmasının planlandığını belirtti.

Kütüphaneyle birlikte öğrencilerin kullanımına yönelik Halk Kafe de oluşturuldu. Kafede kullanılacak masa ve sandalyeler için belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri yenileme çalışması yaptı. Eski ahşap malzemeler boyanarak yeniden değerlendirildi ve farklı renklerde oturma grupları hazırlandı.

Yenilenen kütüphane, ders çalışma ve araştırma alanlarıyla hizmet verecek. Halk Kafe ise kütüphaneyi kullanan öğrenci ve gençler için binada ayrılan sosyal alanlar arasında bulunuyor.

12 YENİMEK sınıfında 48 branşta eğitim

Ek hizmet binasında meslek edindirme ve hobi eğitimleri için 12 sınıf hazırlandı. Başkan Yaşar’ın açıklamasına göre bu sınıflarda 48 branşta eğitim sunulacak ve 4 bin 200 kursiyere hizmet verilecek.

Yaşar, belediyenin genelindeki YENİMEK çalışmalarına ilişkin bilgileri de paylaştı. Göreve başladığında beş olan kurs merkezi sayısının 21’e yükseldiğini, 100’den fazla branşta eğitim verildiğini söyledi.

Yaklaşık 300 eğitmenin görev yaptığı YENİMEK kurslarından bugüne kadar yaklaşık 200 bin vatandaşın mezun olduğunu belirten Yaşar, eğitimlerin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerle mesleki gelişime ve ara eleman yetiştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Batıkent Ek Hizmet Binası’nda hangi birimler bulunuyor?

Açılışta paylaşılan bilgilere göre binada nüfus müdürlüğü, mali hizmetler birimi, evlendirme ve cenaze hizmetleri yer alacak. Adli yardım bürosu ile kadın danışma merkezi de vatandaşlara hizmet sunacak birimler arasında bulunuyor.

Binada ayrıca düğün salonu, Sinan Bengier Tiyatro Salonu, hamam ve sivil toplum kuruluşlarına ayrılan bürolar bulunacak. Yaşar Kemal Kütüphanesi ve YENİMEK sınıfları da aynı yapı içerisinde hizmet verecek.

Yenileme çalışmaları sırasında kurs alanları, kütüphane, danışma birimleri ve idari odalar yeniden düzenlendi. Böylece eğitim, kültür ve belediye hizmetlerine ayrılan bölümler kapsamlı tadilatın ardından kullanıma sunuldu.

Fethi Yaşar eğitim hizmetlerini anlattı

Açılış konuşmasında ilçedeki kütüphane ve kreş çalışmalarına da değinen Yaşar, belediyeye bağlı 11 kütüphanede her yıl 100 bin gence ders çalışma ve araştırma imkânı sağladıklarını belirtti.

Kreşlerin Yenimahalle’nin 13 farklı noktasında, 218 eğitmenle hizmet verdiğini söyleyen Yaşar, bu kreşlerden bugüne kadar 27 bin çocuğun mezun olduğunu aktardı.

Batıkent’te gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan Yaşar; yeşil alanlar, spor tesisleri, kurs merkezleri, kütüphaneler ve kreşlerle bölgedeki hizmetleri geliştirdiklerini ifade etti. Yenilenen ek hizmet binasının açılışıyla birlikte eğitim ve sosyal hizmet birimleri Batıkent Meydan AVM’de yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.