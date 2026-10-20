Yenimahalle Belediyesi, AFAD ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Batıkent Meydan AVM'de "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenlendi. Vatandaşlara olası afetlere karşı bireysel tedbirler, afet çantası hazırlığı ve doğru toplanma alanları uygulamalı olarak anlatıldı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması ve coğrafi konumu itibarıyla karşı karşıya kaldığı doğal afet riskleri, toplumsal bilincin ve hazırlık kültürünün ne kadar hayati olduğunu her geçen gün daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Afet anında doğru refleksleri gösterebilmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yerel yönetimler ile devlet kurumları ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda başkentin en dinamik yerleşim bölgelerinden biri olan Yenimahalle'de anlamlı ve bir o kadar da kritik bir farkındalık etkinliğine imza atıldı.

Yenimahalle Belediyesi Afet İşleri Risk Azaltma Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Yenimahalle Kaymakamlığı ve Sivil Savunma Uzmanları Derneği güçlerini birleştirerek "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" vesilesiyle Batıkent'te vatandaşlarla buluştu.

Batıkent Meydan AVM'de Kapsamlı Bilgilendirme Standı

Bölge halkının yoğun olarak kullandığı noktalardan biri olan Batıkent Meydan AVM'de kurulan bilgilendirme stantları, hem belediye personelinin hem de alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşların büyük ilgisini çekti. "Riskleri öğren tedbirini al" sloganıyla hareket eden ekipler, afet yönetimi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için sahada birebir iletişim kurdu.

Program süresince uzman ekipler tarafından katılımcılara, yaşam alanlarında karşılaşılabilecek potansiyel afet risklerini nasıl tanıyacakları, bu risklere karşı hangi proaktif tedbirleri alabilecekleri ve edinilen bu bilgilerin günlük yaşamda nasıl pratik edileceği detaylı bir şekilde aktarıldı.

Bireysel ve Ailesel Afet Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Eğitim programında üzerinde en çok durulan konuların başında bireysel ve ailesel hazırlık süreçleri geldi. Afet anında panik yapılmasını önleyen en önemli unsurun önceden yapılan planlamalar olduğuna dikkat çekilen etkinlikte şu başlıklar öne çıktı:

Afet ve Acil Durum Planı: Aile bireylerinin afet anında nerede buluşacağı, iletişimi nasıl sağlayacağı ve hangi acil numaraları arayacağı konusunda ev içinde ortak bir planın yapılması gerektiği vurgulandı.

Afet Çantası Hazırlığı: Hayati öneme sahip afet çantasının içinde mutlaka bulunması gereken su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri, düdük ve kişisel evrakların nasıl yerleştirileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Toplanma Alanları: Vatandaşların ikamet ettikleri bölgelerdeki güvenli toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden nasıl sorgulayabilecekleri anlatıldı.

Gönüllülük Sistemi ve Dağıtılan Kaynaklar

Etkinlikte ayrıca AFAD bünyesindeki akreditasyon ve gönüllülük sistemi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, dileyen vatandaşların nasıl afet gönüllüsü olabileceği anlatıldı. Toplumun her kesiminden katılımcıların sorularını yanıtlayan uzmanlar, afet öncesi hazırlıkların hayat kurtardığının altını çizdi.

Program sonunda Yenimahalle Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan “Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitabı ile bilgilendirici el broşürleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin, başkent genelinde afetlere dirençli bir toplum yaratma yolunda en önemli adımlardan biri olduğu ifade edildi. Yenimahalle Belediyesi'nin afet risklerini azaltmaya yönelik proaktif çalışmalarının önümüzdeki dönemde de aralıksız süreceği bildirildi.