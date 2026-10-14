Yenimahalle Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, kapılarını kitapseverlere yeniden açtı. Bölge halkının ve öğrencilerin çalışma, araştırma ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt veren ek hizmet binası içerisindeki bu modern kütüphane, zengin kitap arşivi ve konforlu ders çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor.

Ankara'nın en dinamik ve nüfus yoğunluğu yüksek yerleşim bölgelerinden biri olan Batıkent, eğitim, kültür ve sanatsal yatırımlarla gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve bölge sakinlerinin uzun süredir büyük bir ilgiyle beklediği Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, yenilenen yüzü ve modern altyapısıyla yeniden kapılarını açtı. Başkent'in kültürel hafızasına ve eğitim hayatına değerli katkılar sunan bu özel merkez, kapılarını açtığı ilk günden itibaren öğrencilerin ve kitapseverlerin akınına uğruyor.

Kütüphanenin nerede bulunduğu ve içerisinde hangi imkânların yer aldığı ise hem mahalle sakinleri hem de Ankara genelindeki öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kültür ve eğitim faaliyetlerinin merkez üssü haline gelen Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Ek Hizmet Binası içerisinde yer almaktadır. Bölgenin en merkezi ve ulaşılabilir noktalarından birinde konumlanan bina, toplu taşıma araçlarına, metro hatlarına ve ana arterlere yakınlığıyla büyük bir ulaşım kolaylığı sunuyor. Şahsi araçlarıyla gelecek vatandaşlar için çevre güzergahlardan rahatlıkla erişim sağlanabilirken, öğrenciler de şehrin dört bir yanından toplu taşımayla kütüphaneye kolayca ulaşabiliyor.

Ek Hizmet Binasında Hangi İmkanlar ve Hizmetler Var?

Yalnızca klasik bir okuma salonundan çok daha fazlasını vadeden Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, çok yönlü bir yaşam ve çalışma alanı olarak tasarlandı. Ek hizmet binası içerisinde yer alan ve vatandaşlara sunulan başlıca imkânlar şunlardır:

Zengin ve Güncel Kitap Arşivi: Edebiyattan tarihe, felsefeden sanat, bilim ve araştırma eserlerine kadar her yaştan okuyucuya hitap eden binlerce eserlik geniş bir kitap koleksiyonu yer alıyor.

Modern ve Ergonomik Ders Çalışma Salonları: Özellikle LGS, YKS, KPSS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tasarlanmış sessiz, ferah, aydınlık ve ergonomik çalışma masaları bulunuyor.

Dijital Erişim ve Araştırma Alanları: Bilgiye hızlı ulaşmak isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için internet altyapısı ve dijital kaynak tarama imkânları sağlanıyor.

Belediye Ek Hizmet Birimleri: Kütüphanenin de bünyesinde bulunduğu Batıkent Ek Hizmet Binası, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerine daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilmesine olanak tanıyan çeşitli idari birimleri de barındırıyor.

Eğitime ve Okuma Kültürüne Değer Katıyor

Hizmete girdiği günden bu yana bölgedeki önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayan Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi, gençlerin güvenli, huzurlu ve nitelikli ortamlarda ders çalışabilmesine imkân tanıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın eğitime ve kültüre verdiği önem doğrultusunda yenilenen bu merkez, sadece bir kütüphane olmanın ötesinde gençlerin sosyal buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, sessiz bir ortamda kitap okumak isteyenler veya araştırmalarını sürdüren akademisyenler için kapılarını aralayan bu merkez, Batıkent'in sosyal dokusunu güçlendiriyor. Hafta içi ve cumartesi günleri belirlenen mesai saatleri içerisinde hizmet veren kütüphane, Başkentli kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor. Ankara'da nitelikli kütüphane arayışında olan herkes için bu yeni merkez, kaçırılmayacak bir çalışma ve kültür durağı olarak öne çıkıyor.