Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2027 döneminde emekli maaşlarına yasal artışların dışında ek iyileştirme yapılması için çalışıldığını duyurdu. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gençlerin istihdamına yönelik yeni destekleri de açıklayan Işıkhan, belirli programlarda günlük ödemelerin artırılacağını bildirdi. Düzenlemelerin kapsamına ilişkin ayrıntılar dikkat çekti.

Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 maaş artışına yönelik beklentileri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Işıkhan, emekli gelirlerinin iyileştirilmesi amacıyla ekonomi yönetimiyle ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunan Işıkhan, mevcut yasal zamların yanında ilave düzenlemelerin değerlendirildiğini söyledi. Çalışmaların emekliler arasındaki gelir farklılıklarını da dikkate aldığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak amacıyla hazırlanan programlara da değindi. Özellikle ilk kez çalışacak gençlere ücret ve sigorta primi desteği verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Emekli Maaşlarına Ocak 2027 Ek Zam Çalışması

Bakanlığın açıklamasında öne çıkan ayrıntılar şöyle:

Hedeflenen tarih: Ocak 2027.

Düzenleme: Yasal artışlara ilave iyileştirme.

Öncelik: Emekliler arasındaki gelir farklılıkları.

Koordinasyon: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

İlgili kurumlar: Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekonomi yönetimi.

Son durum: Çalışmalar sürüyor, kesin zam tutarı açıklanmadı.

Hazırlıklar tamamlandığında sonuçların kamuoyuyla paylaşılması ve Meclisin değerlendirmesine sunulması öngörülüyor.

Gençlere Günlük 1.620 TL Destek

Aktif iş gücü programlarında belirli alanlara yönelik cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılması hedefleniyor.

Açıklanan planlamaya göre günlük ödeme 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam destek 42.113 TL'ye ulaşabilecek.

Düzenleme özellikle dijital dönüşüm, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve geleceğin mesleklerini kapsayan programlarla ilişkilendiriliyor.

Genç İstihdamına 472,3 Milyar TL Kaynak

Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında üç yılda 3 milyondan fazla gence ulaşılması hedefleniyor.

Beş ayrı program için 472,3 milyar TL kaynak ayrıldığı belirtilirken 18-25 yaş grubunda ilk kez sigortalı olacak gençlere yönelik destekler de planlanıyor.

Asgari Ücret Görüşmeleri Aralıkta Başlayacak

Bakan Işıkhan, 2027 asgari ücretinin belirlenmesi için komisyonun aralık ayında toplanacağını bildirdi.

Emekli maaşlarına uygulanabilecek ek iyileştirmenin miktarı ise çalışmalar tamamlandıktan sonra netleşecek.