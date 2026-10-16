Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada yürürlükteki kanun ve uygulamaların aynen sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya platformlarında ve çeşitli basın yayın organlarında gündeme getirilen bedelli askerlikte temel eğitim süresinin kaldırılacağı yönündeki paylaşımlara resmi yanıt verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu meşgul eden bu iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyurdu.

Bedelli Askerlikte Temel Eğitim Süresi Değişmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlik kapsamındaki 28 günlük temel askerlik eğitiminin yürürlükte kalmaya devam ettiği açıklandı. İlgili mevzuatta veya mevcut uygulamada herhangi bir değişikliğin bulunmadığı resmen teyit edildi.

Yetkili makamlar nezdinde bedelli askerlik hizmetinin yürütülmesine dair yeni bir yasal düzenlemenin gündemde yer almadığı ifade edildi. Yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerinin eksiksiz olarak uygulandığı, iddiaların aksine eğitim şartının kaldırılmasına yönelik somutlaşmış bir adımın atılmadığı kaydedildi.

Yetkili Kurumlardan Resmi Açıklama Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bedelli askerlik süreciyle ilgili kamuoyunda dolaşıma sokulan teyit edilmemiş bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Sürece dair alınmış herhangi bir yeni kararın bulunmadığı vurgulanırken şu esaslara dikkat çekildi:

Bedelli askerlik sistemine dair yasal düzenlemeler mevcut haliyle uygulanmaktadır.

Temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına ilişkin yetkili kurumlarca verilmiş resmi bir karar yoktur.

Sosyal medyada yayılan spekülatif paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirilmiştir.

Açıklamada, yükümlülerin ve kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşların askerlik işlemlerine dair süreçlerde yalnızca Milli Savunma Bakanlığı ve yetkili resmi kurumların gerçekleştireceği duyuruları referans almaları gerektiği hatırlatıldı.