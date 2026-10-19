İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev yetkileri ve teçhizat kullanımına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bekçilerin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı silahlı bir güç olarak görev yaptığı ve aldıkları mesleki eğitimlerin mevzuata dayandığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin yasal yetkileri, sahada kullandıkları teçhizatlar ve tabi tutuldukları eğitim müfredatına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir soru önergesini yanıtladı. Yapılan resmi açıklamada, bekçilerin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla silahlı bir kolluk gücü olarak istihdam edildiği ve görev alanlarının kanunla çizildiği bildirildi.

Bekçilerin Yasal Statüsü ve Dayanağı

Çarşı ve mahalle bekçilerinin statüsü, 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Kanunu ile düzenlenmiştir. Bakanlık, bekçilerin istihdam koşulları, adaylık süreçleri, çalışma usulleri ve yetkilerinin tamamen bu mevzuat çerçevesinde belirlendiğini ifade etti.

Açıklamada, ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma prensiplerinin kesin kurallara bağlandığı ve görev tanımlarının şeffaf hale getirildiği aktarıldı.

Bireysel Teçhizat ve Yaka Kamerası Kullanımı

Bekçilerin görev esnasındaki teçhizat donanımına da değinilen yanıtta, personelin mevzuat çerçevesinde teknolojik imkanlardan yararlandığı kaydedildi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında, Polis Teçhizatı Yönergesi Ek-1 sayılı cetvelde bireysel teçhizat olarak tanımlanan yaka kameralarının bekçiler tarafından kullanılabileceği hatırlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Müfredatı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programlarında personelin sahada karşılaşacağı durumlara karşı kapsamlı bir hazırlıktan geçtiği belirtildi. Bekçilere verilen resmi eğitim müfredatında yer alan temel ders başlıkları şunlardır:

İnsan Hakları eğitimi ve mevzuat kuralları

Meydana Gelen Olaylara Müdahale Esasları

Kişi Durdurma, Kontrol ve Kimlik Tespiti

Şüphelinin Direnme Şekilleri ve Müdahale Teknikleri

Yakalama, Taşıma ve Kelepçeleme Prosedürleri

Cop Kullanımı ve Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Eğitimi

Bakanlık, görevli tüm personelin mevzuata uygun hareket etmesi amacıyla teorik ve pratik uygulamaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.