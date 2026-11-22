Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira bedeli uyuşmazlıklarına ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Uzun süreli kira ilişkilerinde tarafların sonradan yeni bir sözleşme imzalamasının 5 yıl kira süresi hesabını her durumda otomatik olarak sıfırlamayacağına hükmeden Daire, kira tespit davası süreçlerinde yeni sözleşmedeki bedelin imza tarihindeki piyasa rayicine uygun olup olmadığının araştırılmasını şart koştu.

Kiracılar ile mülk sahipleri arasında son yıllarda giderek artan kira uyuşmazlıklarında yargı kararları yol gösterici olmaya devam ediyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 3 Mart 2026 tarihli, 2025/3450 Esas ve 2026/1141 Karar sayılı ilamıyla uzun süreli kira ilişkilerinde 5 yıl kira süresi tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Karara göre, devam eden bir kira ilişkisi sırasında sonradan yeni bir kontrat düzenlenmesi tek başına 5 yıllık süreyi yeniden başlatmaya yetmiyor; imzalanan yeni sözleşmedeki kira bedelinin o tarihteki piyasa rayicini yansıtıp yansıtmadığının da incelenmesi gerekiyor.

2005'te Başlayan Kira İlişkisi ve 2018 Sözleşmesi Uyuşmazlığı

Yargıtay gündemine taşınan dava, İstanbul'da 2005 yılından bu yana aynı kiracının kullandığı bir iş yerinden kaynaklandı. Taşınmaz sahibi, 2021 yılında aylık 22 bin TL olan kira bedelinin çevredeki emsal iş yerlerine kıyasla düşük kaldığını ileri sürerek kiranın 39 bin TL seviyesine çıkarılması istemiyle kira tespit davası açtı.

Ancak tarafların 2018 yılında aralarında yeni bir kira sözleşmesi imzalamış olması yargılamanın seyrini doğrudan etkiledi. İlk derece sulh hukuk mahkemesi ile istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi, 2018 tarihli sözleşmeyi esas alarak bu tarihten itibaren henüz 5 yıllık sürenin dolmadığına hükmetti ve piyasa rayicine göre kira belirlenmesi talebini reddetti.

Yargıtay Kira Kararı Neden Bozma Getirdi?

Dosyayı temyiz incelemesine alan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararını bozdu. Daire, kiracının taşınmazı 2005 yılından beri kesintisiz kullandığına dikkat çekerek, 2018'de düzenlenen kontratın sıfırdan yeni bir kira ilişkisi kurmaktan ziyade mevcut ilişkiyi sürdürmek ya da yazılı hale getirmek amacıyla yapılmış olabileceğini vurguladı.

Bozma kararında, 2018 yılında belirlenen kira tutarının o dönemin piyasa rayicine uygun olup olmadığının bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi istendi. Yapılacak incelemede iki farklı senaryo ortaya çıkacak:

Bedel piyasa rayicine uygunsa: 2018'de kararlaştırılan tutarın dönemin emsal kiralarıyla uyumlu olduğu saptanırsa, talep edilen dönem için sözleşmedeki artış şartları ve yasal sınırlamalar uygulanacak.

Bedel piyasa rayicinin altındaysa: Sözleşmenin mevcut ilişkiyi devam ettirmek amacıyla düzenlendiği ve gerçek piyasa değerini yansıtmadığı belirlenirse, 2005 yılındaki ilk başlangıç tarihi esas alınarak hakkaniyete uygun kira tespiti yapılabilecek.

5 Yıl Kuralı Kalktı mı? Hangi Belgeler Saklanmalı?

Verilen Yargıtay kira kararı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesinde düzenlenen 5 yıllık kira tespiti kuralını ortadan kaldırmıyor; yalnızca mevcut ilişkiyi sürdüren ve rayicin altında kalan yenileme sözleşmelerinin süreyi otomatik sıfırlamayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bozma kararı, mal sahibinin 39 bin TL'lik talebinin doğrudan kabul edildiği anlamına gelmiyor; nihai rakam bilirkişi raporu sonrası mahkemece belirlenecek.

Bu emsal karar doğrultusunda mülk sahiplerinin ilk kira sözleşmesini, geçmiş yıllara ait banka dekontlarını ve ödeme kayıtlarını muhafaza etmesi büyük önem taşıyor. Kiracıların ise yenilenen sözleşmedeki bedelin o dönemin piyasa koşullarına uygun olduğunu gösteren emsal ilanlar ve geçmiş sözleşmeler gibi belgeleri saklaması olası davalarda belirleyici delil niteliği taşıyor.