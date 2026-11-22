Bu kış ilk kez uygulanan kademeli tarife sistemiyle birlikte doğal gaz faturalarında yeni bir dönem başladı. İstanbul'da 100 metreküp tüketimde destekli ve desteksiz tarife arasında 900 TL'ye varan fark oluşurken, iklim koşullarına göre farklı limitlerin uygulandığı Ankara doğal gaz aboneleri için aynı tutarın doğrudan geçerli olmadığı ve kademe sınırlarının şehir bazında belirlendiği vurgulanıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte konutlarda ısınma ihtiyacı artarken, kasım ayında devreye alınan kademeli tarife uygulaması kış faturalarının seyrini belirleyen en kritik unsur haline geldi.

Düzenleme kapsamında mevsimsel tüketim artışı göz önünde bulundurularak kasım ve aralık aylarına özel tüketim limitleri yukarı yönlü güncellendi. Böylece hanelerin kış aylarında devlet destekli tarifeden yararlanmaya devam edebilmesi hedefleniyor.

Kademeli Tarife Ankara'da Nasıl Uygulanacak?

Yeni sistemde Türkiye genelindeki tüm aboneler için tek ve sabit bir metreküp sınırı bulunmuyor. Kademe limitleri; şehirlerin iklim şartları, ortalama hava sıcaklıkları ve geçmiş yıllara ait bölgesel tüketim verileri dikkate alınarak il bazında hesaplanıyor. Örneğin İstanbul'da devlet destekli tüketim sınırı kasım ayı için 136,01 metreküp olarak belirlenirken aralık ayında 259,35 metreküpe yükseliyor.

Kış mevsiminin daha sert ve uzun geçtiği Ankara, Erzurum, Kars ve Van gibi illerde ise bölgenin soğuk iklim yapısına uyumlu farklı kademe limitleri uygulanıyor. Bu nedenle İstanbul örneğinde ortaya çıkan 900 TL'lik fatura farkı, Ankara doğal gaz aboneleri için doğrudan ve birebir geçerli bir rakam olarak uygulanmıyor. Şehir bazlı kademe ve yerel tarife parametreleri nedeniyle aynı metreküp tüketim yapan farklı illerdeki iki hanenin ödeyeceği fatura tutarı birbirinden ayrışabiliyor.

İstanbul Örneğinde 900 TL Fark Nasıl Ortaya Çıktı?

Belirlenen il tüketim limitinin aşılması durumunda abone, devlet destekli kademeden çıkarak üst kademe tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor ve bu geçiş faturaya doğrudan ek maliyet olarak yansıyor. İstanbul verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık 100 metreküp doğal gaz tüketen bir hane, devlet destekli tarifede kaldığında ortalama 1.800 TL fatura ödüyor.

Aynı tüketim miktarı destek kapsamı dışındaki tarifeden hesaplandığında ise fatura tutarı yaklaşık 2.700 TL seviyesine çıkıyor. İki kademe arasında yaklaşık 900 TL'lik bir fark oluşurken, kesin fatura bedellerinin yerel dağıtım bedelleri, vergiler ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebildiği ifade ediliyor.

Doğal Gaz Faturası Nasıl Düşürülür? 4 Etkili Önlem

Kademe sınırının içinde kalmak ve kış boyunca doğal gaz faturası giderlerini kontrol altında tutmak için hem bina yalıtımına hem de kullanım alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanların öne çıkardığı temel tasarruf adımları şunlar:

Radyatör önlerini açık tutmak: Isı dolaşımının kesilmemesi için peteklerin önünü koltuk, perde ya da çamaşır kurutmalığıyla kapatmamak gerekiyor.

Hava sızıntılarını önlemek: Pencere ve kapı kenarlarındaki boşlukları fitil veya yalıtım bantlarıyla kapatarak iç ortamdaki sıcak havanın dışarı kaçmasını engellemek önemli tasarruf sağlıyor.

Kombi bakımını aksatmamak: Düzenli bakımı yapılan kombiler daha verimli yanma sağlayarak aynı ısıyı daha düşük gaz tüketimiyle üretiyor.

Kullanılmayan alanları dengelemek: Gün içinde aktif kullanılmayan odalardaki petek vanalarını kısmak toplam metreküp tüketimini aşağı çekiyor.

Kış döneminde ısınma bütçesini doğru yönetmek isteyen vatandaşların faturalarında yalnızca toplam ödeme tutarına değil, harcanan metreküp miktarına ve faturalandırmanın hangi kademeden yapıldığına da dikkat etmesi gerekiyor. Güncel tüketimi önceki aylarla kıyaslamak, kademe sınırına yaklaşılıp yaklaşılmadığını erken fark etmeyi kolaylaştırıyor.