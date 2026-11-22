Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden gerçekleşen otoyol geçiş ücretleri nedeniyle başlatılan avukatlık ve icra uygulamalarının yeni mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar durdurulacağını açıkladı. Özel otoyol şirketlerinin tahsilat yöntemlerinden otomatik ödeme teşvikine ve sürücülerin atması gereken adımlara kadar yeni dönemin tüm detayları belli oldu.

Otoyol ve köprü geçişlerinde yaşanan ödeme aksaklıkları ile sonrasında devreye giren yüksek maliyetli icra süreçleri, milyonlarca araç sahibinin en çok şikâyet ettiği başlıkların başında geliyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran HGS borcu ve tahsilat süreçlerine ilişkin yapılan kapsamlı incelemenin sonuçlarını ve alınan yeni kararları duyurdu. Açıklamaya göre hukuki mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacak.

İnceleme Sonuçları ve Özel Otoyol Şirketlerine Yönelik Karar

Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili gündeme gelen şikâyetlerin ardından Bakanlık nezdinde detaylı bir değerlendirme yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, tespit edilen verilere dikkat çekti. Uraloğlu, HGS icra takibi dosyalarının toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu belirterek, buna rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda radikal adımlar atıldığını bildirdi.

Alınan kararların ilk sırasında özel otoyol işletmecilerinin tahsilat yöntemleri yer aldı. Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süresi geçen tahsilatlar kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması ve bu sürecin baştan aşağı yeniden düzenlenmesi yönünde karar alındığını açıkladı. Böylece geçiş ücretinin vadesi geçtikten hemen sonra devreye giren mevcut icra ve vekâlet ücreti uygulamaları askıya alınmış oldu.

HGS Otomatik Ödeme ve Yeni Bilgilendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Yeni dönemde yalnızca icra takiplerinin durdurulmasıyla yetinilmeyecek; sürücülerin ödeme tarihlerini kaçırmasını önleyecek teknik altyapı da güçlendirilecek. Bakanlığın paylaştığı yol haritasına göre öne çıkan başlıca yenilikler şunlar:

Otomatik Ödeme Teşviki: HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermeleri teşvik edilecek ve bu işlemi kolaylaştıracak yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Çok Kanallı Bilgilendirme: Otoyol geçiş ücreti ödemelerinde yaşanabilecek hatalı veya bakiyesiz geçişlerde vatandaşların mevcut kanallara ek olarak farklı haberleşme yöntemleriyle de anında bilgilendirilmesi sağlanacak.

Ödeme Seçeneklerinin Artırılması: Kişisel verilerin korunması mevzuatına tam uyum sağlanarak ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi için gerekli teknik ve idari hazırlıklar tamamlanacak.

Mevzuat Tamamlanana Kadar Sürücüler Ne Yapmalı?

Bakan Uraloğlu, hukuki mevzuat hazırlıkları sonuçlanana kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağını vurgularken, temel önceliklerinin sorunları hızla çözmek ve benzer mağduriyetlerin tekrarını önlemek olduğunu ifade etti.

Sürücülerin bu geçiş sürecinde olası bir hak kaybı ya da bakiye karmaşası yaşamaması için e-Devlet kapısı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve ilgili banka uygulamaları üzerinden plaka bazlı geçiş kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri önem taşıyor. Ayrıca HGS hesaplarının aktif bir kredi kartı veya banka hesabına otomatik ödeme talimatıyla tanımlanması, hem yasal sürelerin kaçırılmasını hem de ilerleyen dönemde doğabilecek gecikme risklerini ortadan kaldırıyor.