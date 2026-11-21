Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yansıtılan 2,95 liralık fiyat indiriminin ardından pompa satış tarifeleri 21 Kasım itibarıyla güncellendi. Gerçekleştirilen tarife düzenlemesiyle birlikte Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar değişirken, ülkenin en büyük üç metropolünde benzin birim fiyatı uzun bir aradan sonra 70 liranın altına indi. Yeni fiyat tarifesi doğrultusunda Afyonkarahisar ve çevre bölgelerdeki satış noktalarında da sürücülere yansıyan nihai pompa tutarları revize edildi.

Büyükşehirlerde Benzinin Litre Fiyatı 70 Liranın Altına Düştü

Benzine uygulanan 2,95 liralık fiyat düzenlemesi sonrasında üç büyük ilde litre fiyatları doğrudan geriledi. İndirimle birlikte İstanbul genelinde benzinin litresi 68,35 TL, Ankara genelinde 69,25 TL ve İzmir genelinde ise 69,55 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin açıkladığı güncel verilere göre, büyük kentlerde oluşan yeni fiyat dengesi sürücülerin doğrudan harcamalarına olumlu yansıdı. Şehirler bazında belirlenen pompa fiyatları şu şekilde sıralandı:

Şehir / Bölge İndirimli Litre Fiyatı İstanbul 68,35 TL Ankara 69,25 TL İzmir 69,55 TL Afyonkarahisar 70,45 TL Doğu İlleri Yaklaşık 70,75 TL

Afyonkarahisar Genelinde Akaryakıt Fiyatlarında Son Gelişmeler

Afyonkarahisar genelinde benzin litre fiyatı yapılan son kesintiyle birlikte ortalama 70,45 TL bandına geriledi. Lojistik ve dağıtım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren kent merkezinde, rekabet halindeki bazı istasyon ve bayilerde rakamlar 70 lira psikolojik eşiğinin altına indi.

Türkiye genelinde serbest piyasa koşulları gereğince akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilik anlaşması bulunan istasyonlar arasında küçük çaplı fiyat farklılıkları görülebiliyor. Dağıtıcı firmaların belirlediği lojistik giderler ve istasyon marjlarına bağlı olarak Afyonkarahisar merkezindeki ve ilçelerindeki bazı noktalarda litre bedelleri il ortalamasının biraz altında veya hafif üzerinde seyredebiliyor. Benzer biçimde ikmal hatlarına olan mesafeden kaynaklanan nakliye farkları sebebiyle Doğu illerinde benzin satış fiyatı yaklaşık 70,75 TL dolaylarında işlem görmeyi sürdürüyor.