Altın piyasasında yaşanan geri çekilmenin ardından gram altın 6 bin TL sınırının altına geriledi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareketin başlayabileceği dönem olarak 2027 yılının ilk çeyreğini işaret etti.

Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve değer kayıpları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ons altın ve gram altın cephesindeki sert satış baskısının ardından piyasa analisti İslam Memiş, mevcut fiyat hareketlerini değerlendirerek yükselişin başlayabileceği takvime ilişkin öngörülerini paylaştı.

Altın Fiyatlarında Son Durum ve Yaşanan Gelişmeler

Piyasalarda etkili olan son satış dalgasının ardından ons altın 3 bin 693 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Küresel piyasalardaki bu hareketliliğe paralel olarak gram altın da 5 bin 993 TL düzeyini test ederek kritik eşiklerin altına indi.

Yurt içi piyasalarda gram altının 6 bin TL sınırının altına inmesi, yatırımcıların dikkatini piyasa uzmanlarının analizlerine çevirmesine neden oldu. Uzun süredir güçlü seyrini koruyan değerli metallerdeki bu geri çekilme, piyasa göstergelerinde yeni seviyelerin kayda geçmesine yol açtı.

İslam Memiş Tarafından İşaret Edilen Yükseliş Takvimi

Piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yeniden yükseliş hareketinin 2027 yılının ilk çeyreğinde güç kazanabileceğini ifade etti. Memiş, piyasalardaki mevcut düşüş hareketlerinin uzun vadede kalıcı olmasını beklemediğini belirtti.

Son fiyat hareketleri ve kaydedilen seviyeler şu şekilde özetlenmektedir:

Ons Altın Seviyesi: Satış dalgası ile birlikte 3 bin 693 dolara kadar geriledi.

Satış dalgası ile birlikte 3 bin 693 dolara kadar geriledi. Gram Altın Değeri: Yaşanan düşüşle beraber 5 bin 993 TL seviyesini test etti.

Yaşanan düşüşle beraber 5 bin 993 TL seviyesini test etti. Kritik Eşik: Gram altında 6 bin TL seviyesinin altı görüldü.

Gram altında 6 bin TL seviyesinin altı görüldü. Beklenen Toparlanma Dönemi: Yükseliş eğiliminin 2027 yılının ilk çeyreğinde ivme kazanması bekleniyor.

Piyasalardaki Geri Çekilme Kalıcı mı?

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında gözlenen düşüşlerin geçici nitelikte olduğunu değerlendirerek, fiyatlamalardaki zayıflığın uzun süre devam etmeyeceğini öngörüyor. Değerli madenlerdeki toparlanmanın belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleşeceğini vurgulayan analist, yatırımcıların dalgalanmaları doğru okuması gerektiğinin altını çiziyor.