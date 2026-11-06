UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında konuk olduğu İskoç temsilcisi Celtic’e 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano müsabaka sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sergilenen oyuna rağmen yenilginin kabul edilemez olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, savunma hattındaki konsantrasyon eksikliğini eleştirerek kazanılacak 3 puanın rakibe adeta hediye edildiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, organizasyonun 4. hafta mücadelesinde İskoçya’nın güçlü ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Glasgow’daki tarihi Celtic Park’ta oynanacak ve futbolseverleri ekran başına kilitleyen heyecan dolu randevuyu Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetti. Saha içinde büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada siyah-beyazlılar, öne geçtiği ve iyi bir oyun ortaya koyduğu dakikalara rağmen sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa kulvarındaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, oldukça sinirli ve hayal kırıklığıyla dolu açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten Çok Ekşi Bir Gece Oldu, 3 Puanı Çöpe Attık"

Alınan şok yenilginin ardından yaşadığı üzüntüyü gizlemeyen İtalyan teknik adam,"Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, inanılmaz derecede üzgünüm ve kendimi tamamen hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Mücadele gücümüz, saha içi organizasyonumuz ve sergilediğimiz performans açısından aslında kazanmamız gereken bir karşılaşmayı maalesef kaybettik. Oyuncularım sahada iyi bir performans gösterdi ama savunmada 3 gol yedik ve 3 golle altın değerindeki puanları adeta çöpe attık. Bundan dolayı inanılmaz derecede sinirliyim" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

"Pozisyon Verilir Ama Gol Bu Kadar Kolay Hediye Edilmez"

Savunma hattındaki bireysel ve taktiksel hatalara özel bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı,"Parmak göstermek ya da tek bir oyuncuyu hedef alıp suçlamak istemiyorum ancak gerçekleri de konuşmamız gerekiyor. Sezon başında çok daha sert, daha dikkatli ve tehlikeleri çok önceden sezen bir defans kurgumuz vardı. Futbolda tabii ki rakiplere pozisyon vereceksiniz ama goller bu kadar kolay hediye edilmez. Özellikle kalemizde gördüğümüz 3. gol pozisyonu henüz doğmadan müdahale etmemiz gereken bir durumdu. Savunmadaki son adamlarımızın o tehlikeyi çok daha önceden sezip engellemesi gerekiyordu. Sezon başındaki o agresif, ısırgan ve çizgiden top çıkaran takıma hızla geri dönmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Orkun Kökçü Katkı Sağladı Ama Savunma Sertliğini Kaybetti"

Oyuncu değişiklikleri ve sakatlıktan dönen isimlerin performansına da değinen Vincenzo Italiano,"Yaptığımız hamlelere bakacak olursak, sakatlıktan yeni çıkan Orkun Kökçü oyuna girer girmez kalitesini gösterdi ve golünü attı. Takıma doğrudan katkı sağladı. Ancak oyuna sonradan giren her oyuncu her zaman skora katkı veremeyebilir. Bizim asıl sorunumuz kulübeden gelenler değil, saha içindeki genel savunma yumuşaklığıdır. Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran takım yine biziz. Aynı takımız ancak dikkatimiz dağıldığı an bunun faturasını goller yiyerek çok ağır ödüyoruz. Önümüzde grupta oynayacağımız 4 kritik müsabaka daha var ve bu hataları hızla düzelterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.