Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadro derinliğini korumak adına büyük bir hassasiyet gösteren Beşiktaş, milli arada gelen sarsıcı bir haberle adeta sarsıldı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kampında bulunan başarılı defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, antrenmanlar sırasında uyluk ve diz bölgesinde şiddetli bir rahatsızlık hissetti. Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine milli takım teknik heyeti ve sağlık ekibi derhal kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Yapılan detaylı kontrollerin ardından yıldız futbolcunun riske edilmemesi ve dinlendirilmesi yönünde kesin bir karar alındı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna yapılan açıklamada, milli takımın savunma hattındaki en önemli kilit isimlerden biri olan Agbadou'nun kampı terk ederek tedavi amacıyla doğrudan kulübü Beşiktaş'a döneceği net bir şekilde duyuruldu. Yapılan açıklamada, oyuncunun gelecekteki kariyerinin ve sağlığının korunması öncelik alınarak bu kararın alındığı vurgulandı. Siyah-beyazlı kulübün uzman sağlık ekibi tarafından İstanbul'da titizlikle tetkiklerden geçirilecek olan deneyimli stoperin tedavi sürecine hızla başlanacağı ifade edildi.

Yaşanan bu ani ve talihsiz gelişmeyle birlikte tecrübeli futbolcu, 17 Kasım 2026 tarihinde oynanacak olan 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının dördüncü haftasındaki Gambiya karşılaşmasının kadrosunda kesinlikle yer alamayacak. Milli takım formasıyla bu kritik mücadeleyi kaçıracak olan oyuncunun yokluğu, Fildişi Sahili cephesinde de taktiksel anlamda önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Federasyon yetkilileri, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip edebilmek adına Beşiktaş kulübüyle sürekli iletişim halinde kalacaklarını ve son durum hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini belirtti.

Siyah-beyazlı camiada ise bu sakatlık haberi büyük bir endişe kaynağı oldu. Savunma hattının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı, İstanbul'da yapılacak detaylı MR ve sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör ve teknik heyet, oyuncunun sakatlığının ciddiyetine göre Süper Lig'deki gelecek zorlu maçların taktik planlamasını yeniden gözden geçirecek. Taraftarlar ise yıldız stoperin bir an önce sağlığına kavuşarak takımdaki yerini almasını büyük bir umutla ve merakla bekliyor.

Sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla hem taraftarların hem de teknik heyetin takdirini kazanan futbolcunun durumu, önümüzdeki günlerde kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamalarla birlikte netleşecektir. Lig yarışının en kritik virajına girilirken yaşanan bu sakatlık, siyah-beyazlı takımın teknik kadrosunu yeni arayışlara itebilir. Kulüp yönetimi ve sağlık departmanı, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için tüm imkanları seferber etmiş durumdadır. Bu süreçte takımın savunma kurgusunun nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki antrenman günlerinde netlik kazanacak önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.