UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda kaleci Berke Özer, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli formaya yeniden kavuştuğu için Sergen Yalçın’a teşekkür eden 26 yaşındaki file bekçisi, Mbappe ve Olise gibi dünya yıldızlarını durdurmak için sahada her şeyi yapacaklarını vurguladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki altıncı ve en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, yarın akşam saat 22.45’te Fransa’nın Bordeaux kentinde ev sahibi ekiple kozlarını paylaşacak. Bu dev karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen milli takımın başarılı kalecisi Berke Özer, hem kadroya yeniden davet edilmenin heyecanını hem de zorlu mücadele öncesi takım içindeki son atmosferi kamuoyuyla paylaştı. Ay-yıldızlı formaya dönmenin kendisi için taşıdığı anlamı vurgulayan genç eldiven, teknik direktör Sergen Yalçın’a özel bir teşekkür parantezi açtı.

"Sergen Hocamıza Bu Şansı Tekrar Verdiği İçin Teşekkür Ediyorum"

A Milli Takım kampında yer almaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Berke Özer, sözlerine şu cümlelerle başladı: Burada olduğum için çok mutluyum. Tekrardan bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sergen hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu şansı bana tekrar verdiği için. Kendisiyle ilk günden beri iletişim halindeydik. Bana olan desteğini her zaman gösterdi. Bu süreçte de yanımda oldu. Bizlere düşen de elimizden geldiğince bu forma için mücadele etmek ve ne gerekiyorsa yapmaktır. Tekrardan arkadaşlarımla bu bayrağa hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutluyum.

"Ülkemizi Gururlandırmak İçin Sahaya Çıkacağız"

Rakibin gücünün farkında olduklarını ancak mental açıdan maça en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren 26 yaşındaki kaleci, Fransa maçının zorluk derecesine dikkat çekti. Berke Özer, takımın hazırlık süreciyle ilgili olarak Çok önemli bir maç. Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. En yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim için de değiştirmek ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta var saha içinde. Bu konularda da çalıştık. Çok uzun bir zamanımız olmasa bile en azından mental anlamda daha iyi bir duruma gelebilmek için ilk günden bu yana hem toplantılarla hem bire bir özel görüşmeleriyle iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yarın da her maç olduğu gibi elimizden ne geliyorsa ülkemizi gururlandırmak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.

"Uzun Süredir Bir Arada Oynayan İskelet Kadro Büyük Avantaj"

Milli takımdaki arkadaşlık ortamının ve birbirini tanıyan oyuncu grubunun saha içi performansa doğrudan yansıdığını belirten başarılı file bekçisi, Sergen Yalçın’ın takım üzerindeki dokunuşlarına da değindi. Özer, Çok uzun zamandır bir arada oynayan bir grup var burada. Bu tür dönemlerde bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin güveni tam takımda. Baktığınız zaman oynadığımız takımlar maçların kalitesi açısından çok kolay maçlar değildi. Hocamız da geldiği ilk günden beri hem saha içi ama aynı zamanda saha dışında da birçok noktaya değindi. Hem oyuncuların öz güveni hem motivasyonu hem milli forma altında göstermemiz gereken bazı şeyleri bizlerle paylaştı. Hep birlikte zaman içerisinde çok daha farklı noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Kimsenin de birbirinden şüphesi yok. Sonuçlar ne olursa olsun biz hep bir aradayız şeklinde konuştu.

"Fransa Kültürüne ve Futboluna Tamamen Adapte Oldum"

Kariyerini Fransa’da sürdüren ve rakip ülke futbolunu yakından tanıyan Berke Özer, hem saha içindeki gelişimine hem de Fransa’daki yaşamına dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Ligdeki tecrübesinin kendisine büyük katkı sağladığını aktaran milli eldiven, Bu ligi tanıyorum. Bu ligde oynuyorum. Çok mutlu olduğum bir ülke. Çok da keyif alarak oynadığım bir takım var. Geldiğim ilk günden beri bu desteği hem kulübümde hem ülkede sonuna kadar hissettim. Geldiğim zamanki dönemden bugün arasında çok büyük farklılıklar var. Hem bir oyuncu olarak hem de bir insan olarak. Buraya adapte oldum ve buranın kültürüne uyum sağladım. Saha dışında da buradaki kültüre ve hayata adapte olabilmek yabancı bir oyuncu için en zor kısımlardan biriydi. Bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum dedi.

"Mbappe ve Olise'yi Durdurmak İçin Her Şeyi Yapacağız"

Fransa Milli Takımı’nın son dönemde aldığı sonuçların kendilerini kesinlikle rehavete sürüklemeyeceğini vurgulayan Berke Özer, rakiplerinin yıldız isimlerine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: Fransa’nın kaybetmiş olması onların nasıl bir takım olduğu gerçeğini değiştirmez. Çok büyük oyunculara ve yıldızlara sahipler. Çok büyük yıldızların olduğu yerde zaman zaman bu tarz problemler ve ufak krizler olabiliyor. Sonuç olarak biz onlara sonuna kadar saygılıyız. Mbappe dünyanın en büyük futbolcularından. Olise de aynı şekilde. Çok formda olduğu dönemlerden geçiyoruz. Biz de kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Sahada o mücadeleyi göstererek onları durdurmak için her şeyi yapacağız.