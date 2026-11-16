Galatasaray’ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım’ın Belçika ile oynadığı maçta yaşadığı omuz problemi nedeniyle Fransa karşılaşmasında sahaya çıkamadı. Sarı-kırmızılı kulüpte büyük bir endişe yaratan tecrübeli file bekçisinin sağlık durumu mercek altına alınırken, sahalara döneceği o kritik müsabaka netlik kazandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını en kusursuz şekilde sürdürmek isteyen Galatasaray, milli aranın ardından oynayacağı kritik Samsunspor karşılaşması öncesinde Uğurcan Çakır haberiyle sarsıldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında İzmir'de Belçika ile oynadığı çekişmeli mücadelenin ardından tecrübeli file bekçisinin omzunda ağrılar başladığı resmen duyuruldu. Milli takımdaki bu ani ve beklenmedik gelişme, hem teknik heyeti hem de sarı-kırmızılı taraftarları oldukça endişelendirdi.

Karşılaşmanın hemen ardından gece saatlerinde İzmir'de özel bir hastaneye başvuran 30 yaşındaki başarılı kalecinin detaylı röntgen çekimleri gerçekleştirildi. Basına yansıyan ve Reşat Can Özbudak'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milli takım teknik heyeti ve sağlık ekibi deneyimli ismi kesinlikle riske etmeme kararı aldı. Bu doğrultuda Uğurcan Çakır, Fransa ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelenin maç kadrosundan tamamen çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyamayan tecrübeli eldiven, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki bu son mücadeleyi kaçırmak zorunda kaldı ve tedavi sürecine hızlıca odaklandı.

Fransa maçı kadrosundan çıkarılmasıyla birlikte tüm gözler anında Galatasaray sağlık ekibine çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün doktorları, milli futbolcunun İstanbul'a dönüşünün ardından hemen kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme süreci başlattı. Yapılan ilk muayeneler ve çekilen detaylı MR sonrasında omzundaki sorunun ciddi boyutlarda olmaması, Galatasaray cephesinde büyük bir rahatlama yarattı. Kulüp binasında ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde nefesler tutulurken, tecrübeli kalecinin sahalardan uzun süre uzak kalmayacağı haberi tüm camianın moralini yükseltti.

Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciyi milli aranın hemen ardından oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmek adına yoğun ve titiz bir mesai harcıyor. Tedavi sürecinin yanı sıra özel koruma programları uygulanan Uğurcan'ın, antrenman sahasındaki performansı ve omzunun çalışma temposuna vereceği reaksiyon adım adım takip edilecek. Teknik direktör ve kaleci antrenörleri, oyuncunun fiziksel durumunu antrenmanlardaki son günlerde yakından inceleyerek ortak bir karar verecekler. Takımın savunma güvenliği açısından kaledeki ismin tecrübesi büyük önem taşıyor.

Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkamayacağı, sağlık ekibinin hazırlayacağı son raporun ardından kesinlik kazanacak. Her ne kadar ilk bulgular son derece olumlu olsa da, teknik heyetin kalecinin sağlığını riske atmamak adına son derece temkinli davranacağı ifade ediliyor. Uğurcan Çakır'ın durumunun maç saatine kadar netleşmesi beklenirken, sarı-kırmızılı camianın en büyük temennisi tecrübeli file bekçisinin bir an önce formasına kavuşması yönünde.

Sezon başından bu yana gösterdiği istikrarlı performansla hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Uğurcan Çakır'ın sakatlık süreci, önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarda netlik kazanacak. Taraftarlar ise yıldız kalecinin Samsunspor deplasmanında kaledeki yerini alıp almayacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Süper Lig'in zorlu virajında bu kritik dönemeç hataya yer bırakmıyor.