Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Balıkesir Valiliği görevine atanan Kemal Çeber'in biyografisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 1972 doğumlu mülki idare amiri Çeber, valilik görevlerinin yanı sıra afet yönetimi alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi doğrultusunda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Balıkesir Valiliği görevine getirildi. Mülki idare amirliği bünyesinde uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Çeber, idari tecrübesi ve kamu yönetimi alanındaki akademik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Kemal Çeber Kimdir ve Nerelidir?

Kemal Çeber, 1972 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise tahsilini Tokat'ta bitiren Çeber, 1993 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamlamıştır. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında kaymakam adayı olarak adım atmıştır.

Kemal Çeber'in Mesleki Kariyeri ve Görev Yerleri

Meslek hayatı süresince Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli idari vazifeler üstlenen Kemal Çeber, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında kapsamlı sorumluluklar yürütmüştür. Başlıca görev aldığı kurumlar ve makamlar şu şekildedir:

Kaymakamlık Görevleri: Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat ve Burdur-Gölhisar ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmıştır.

Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat ve Burdur-Gölhisar ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmıştır. Bakanlık ve Müfettişlik: İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir yıl süreyle Hukuk Müşavirliği yapmış, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yedi yıl bu vazifeyi sürdürmüştür.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir yıl süreyle Hukuk Müşavirliği yapmış, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yedi yıl bu vazifeyi sürdürmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü: 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmış ve 21 Haziran 2017 tarihine kadar doğrudan Emniyet Genel Müdürü ile koordineli çalışmıştır.

2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmış ve 21 Haziran 2017 tarihine kadar doğrudan Emniyet Genel Müdürü ile koordineli çalışmıştır. Valilik Görevleri: Karabük Valiliği ve Rize Valiliği görevlerinin ardından 2023 yılında Gaziantep Valiliğine getirilmiştir.

Akademik Çalışmaları ve Afet Yönetimi Uzmanlığı

Kemal Çeber, mesleki gelişimi kapsamında 1996 yılında dokuz ay İngiltere'de, 2013 yılında ise bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu yönetimi alanında incelemelerde bulunmuştur. ABD ziyareti sırasında Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) bünyesindeki işleyişi yerinde inceleyerek detaylı araştırma raporları hazırlamıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hazırladığı Mali Yönüyle Afet Yönetimi başlıklı yüksek lisans teziyle Türkiye ve dünyadaki afet mekanizmalarını karşılaştırmıştır. Bu alandaki ihtisası dolayısıyla TBMM çatısı altında Afet ve Acil Durum Yasası komisyonunun hazırlık süreçlerine doğrudan katkı sağlamıştır. Başbakanlık bünyesinde kamu hizmet standartlarının belirlenmesi ve bürokrasinin azaltılması projelerinde yer almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Balıkesir Valisi Kemal Çeber, evli ve iki çocuk babasıdır.