Gaziantep Valiliği görevine atanan Tuncay Akkoyun, 25 Kasım tarihli atama kararnamesiyle yeni görevine başladı. 1976 Elazığ doğumlu olan tecrübeli bürokrat, daha önce Karaman ile Mardin valilikleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.

Gaziantep Valiliği makamına getirilen Tuncay Akkoyun, mülki idare amirliğindeki geniş tecrübesi ve daha önce yürüttüğü valilik görevlerinin ardından kentin yeni valisi olarak göreve başladı. 25 Kasım tarihli resmi atama kararnamesinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken Akkoyun, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üstlendiği kritik vazifelerle tanınıyor.

Tuncay Akkoyun Kimdir ve Eğitimi Nasıldır?

Tuncay Akkoyun, 1976 yılında Elazığ'da dünyaya gelen, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra 1999 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Türk mülki idare amiridir. Kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Akkoyun, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Üniversite tahsilinin ardından İçişleri Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olan Akkoyun, staj döneminde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Ankara Üniversitesindeki dil hazırlığının sonrasında İngiltere'de altı aylık yabancı dil eğitimini tamamladı. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürüttüğü ceza hukuku tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini başarıyla bitirdi.

Mesleki Deneyimi ve Yürüttüğü Görevler

Asil kaymakamlık görevine 2003 yılında Bursa Harmancık'ta başlayan Tuncay Akkoyun, Türkiye'nin birçok ilçesinde mülki amir olarak sorumluluk üstlendi. Görev süresi boyunca sınır yönetimi, afet koordinasyonu ve kriz merkezlerinin inşasında doğrudan rol aldı.

Kaymakamlık Görevleri: Malatya Arguvan, Karaman Ermenek, Erzincan Tercan, Muğla Ula, Kahramanmaraş Türkoğlu ve Kahramanmaraş Elbistan.

Malatya Arguvan, Karaman Ermenek, Erzincan Tercan, Muğla Ula, Kahramanmaraş Türkoğlu ve Kahramanmaraş Elbistan. Kriz ve Konaklama Yönetimi: Kilis ve Kahramanmaraş'ta kurulan geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve bir yıllık yöneticilik süreci.

Kilis ve Kahramanmaraş'ta kurulan geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve bir yıllık yöneticilik süreci. Uluslararası Eğitim: 2017 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) programıyla Japonya'da afet yönetimi ve yerel kalkınma incelemeleri.

Bürokrasi ve Valilik Dönemi

2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak merkezi bürokraside görev alan Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihli kararnameyle Karaman Valisi olarak atanmıştır. Karaman'daki hizmetinin ardından 10 Ağustos 2023 tarihli atama kararıyla Mardin Valiliği görevine getirilen bürokrat, son kararnameyle Gaziantep Valisi olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.