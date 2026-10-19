Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pursaklar Bilim Şenliği, çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve keşif dolu eğlenceli etkinliklerle buluşturdu. Bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmayı amaçlayan şenlik, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle unutulmaz anlara sahne olurken, renkli görüntülerle başkentte büyük ses getirdi.

Türkiye genelinde yerel yönetimlerin eğitime, kültüre ve bilime yönelik yatırımları aralıksız sürerken, başkentin dinamik ilçelerinden biri olan Pursaklar unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Pursaklar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Pursaklar Bilim Şenliği, ilçedeki çocukları, gençleri ve aileleri bilim, teknoloji ve keşif dolu benzersiz bir dünyada bir araya getirdi. Eğitici faaliyetlerin renkli gösterilerle harmanlandığı şenlik, katılımcılara bilimin hem öğretici hem de eğlenceli yüzünü gösterdi.

Bilimsel düşüncenin erken yaşlarda yaygınlaştırılması, çocukların merak duygularının tetiklenmesi ve araştırma ruhunun desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, yediden yediye her kesimden büyük ilgi gördü.

Bilimin Işığı Altında Eğlenceli ve Öğretici Anlar

Şenlik alanı boyunca kurulan özel stantlarda, interaktif deneyler, teknolojik tasarımlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler, teorik bilgilerin pratik uygulamalarıyla bizzat tanışma fırsatı buldu. Bilimin farklı alt dallarını yakından inceleyen minikler, merak ettikleri sorulara uzmanlar eşliğinde yanıt ararken geleceğin bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını attı.

Eğlenceli atölyeler ve bilim gösterileriyle zenginleşen program, özellikle okul çağındaki öğrencilerin vizyonunu genişletti. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katılım sağladığı şenlikte, ortak keşif sevinci ve öğrenme heyecanı doruğa ulaştı.

Başkan Ertuğrul Çetin: "Gençlerimizin Bilime Olan İlgisini Destekliyoruz"

Bilim ve teknoloji alanında toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin amacına ve gençlere verdiği değere vurgu yaptı. Başkan Çetin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ilgi duyması, araştırması, sorgulaması ve yeni fikirler üretmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Bilim şenliğimizle onların keşfetme heyecanına ortak olmayı, bilimi daha yakından tanımalarını ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Şenliğimize katılan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hayallerini bilgiyle, meraklarını keşifle buluşturan etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Geleceğin Teknoloji Dünyasına Hazırlık

Şenlik süresince çocuklar, bilimin sadece ders kitaplarından ibaret olmadığını; hayatın her alanında eğlenceli ve uygulanabilir bir rehber olduğunu deneyimledi. Robotik kodlamadan uzay bilimlerine, temel fen bilimlerinden çevre teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan içerikler, genç zihinlerde yeni ufuklar açtı.

Pursaklar Belediyesi'nin eğitim ve bilim odaklı vizyoner projeleri sayesinde, ilçedeki çocuklar teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve sorgulayan bireyler olma yolunda teşvik ediliyor. Geleneksel hale gelen ve her yıl katılımcı sayısını artıran Pursaklar Bilim Şenliği, başkentin bilim kültürüne katma değer sağlamaya ve geleceğin aydınlık zihinlerini bugünden yarınlara hazırlamaya devam ediyor. Şenliğin sona ermesiyle birlikte hem çocuklarda hem de ailelerde oluşan memnuniyet, bu tür organizasyonların ne kadar doğru ve kapsayıcı bir adım olduğunu bir kez daha kanıtladı.