BİM aktüel ürünler kataloğu, ekim ayının üçüncü haftasında alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin ilgisini çekiyor. 16 Ekim Cuma günü için yayımlanan listede tekstil, ayakkabı, mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik farklı fiyat seçenekleri bulunuyor.

Katalogda erkek ve kadın spor ayakkabıları 999 TL, eşofman altı 399 TL, kadın tayt 299 TL ve erkek tişört 229 TL fiyatla yer alıyor.

Mutfak ürünleri arasında ise 329 TL'lik tava, 319 TL'lik kapaklı Borcam ve 199 TL'lik 17 parçalı saklama kabı seti dikkat çekiyor.

BİM 16 Ekim 2026 Aktüel Ürünler ve Fiyatları

16 Ekim Cuma kataloğunda yer alan bazı ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:

Ürün

Fiyat

Erkek spor ayakkabı

999 TL

Lotto kadın spor ayakkabı

999 TL

Dagi kadın ev giyim takımı

999 TL

Erkek eşofman altı

399 TL

Erkek tişört

229 TL

Kadın tayt

299 TL

Dagi spor çantası

439 TL

Ören Bayan ikili yumak çeşitleri

89 TL

Şemsiye

219 TL

Kadın ve erkek terlik çeşitleri

85 TL'den başlayan fiyatlarla

BİM Mutfak ve Ev Ürünlerinde Neler Var?

Mutfak ve ev düzenleme ürünleri de aktüel katalogda geniş yer tutuyor.

Öne çıkan ürünler ve fiyatları şöyle:

  • Chef's 28 cm tava: 329 TL

  • Chef's 26 cm krep tavası: 289 TL

  • Borcam kapaklı dikdörtgen tencere: 319 TL

  • LAV üçlü su bardağı: 119 TL

  • LAV üçlü meşrubat bardağı: 129 TL

  • Dörtlü cam saklama kabı seti: 149 TL

  • Chef's kek kalıbı: 189 TL

  • 17 parçalı saklama kabı seti: 199 TL

  • Dört katlı tekerlekli organizer: 299 TL

  • Çok amaçlı kapaklı kutu: 149 TL

BİM 21 Ekim Çarşamba Kataloğu Açıklandı mı?

21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ilişkin katalog başlığı paylaşılmış olsa da aktarılan içerikte bu tarihe ait ürünlerin isimleri ve fiyatları bulunmuyor.

Bu nedenle açıklanan fiyat listesi, 16 Ekim Cuma günü satışa sunulan ürünleri kapsıyor.

BİM'in ekim ayı aktüel kampanyalarında giyim, ayakkabı, mutfak gereçleri ve ev düzenleme ürünleri farklı fiyat seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.