BİM'in 16-21 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde. Spor ayakkabılardan giyim ürünlerine, mutfak gereçlerinden ev düzenleyicilerine kadar çok sayıda ürün listede yer alıyor. 21 Ekim Çarşamba günü satışa sunulacak ürünlerin ayrıntıları araştırılırken 16 Ekim kataloğundaki fiyatlar da açıklandı.

BİM aktüel ürünler kataloğu, ekim ayının üçüncü haftasında alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin ilgisini çekiyor. 16 Ekim Cuma günü için yayımlanan listede tekstil, ayakkabı, mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik farklı fiyat seçenekleri bulunuyor.

Katalogda erkek ve kadın spor ayakkabıları 999 TL, eşofman altı 399 TL, kadın tayt 299 TL ve erkek tişört 229 TL fiyatla yer alıyor.

Mutfak ürünleri arasında ise 329 TL'lik tava, 319 TL'lik kapaklı Borcam ve 199 TL'lik 17 parçalı saklama kabı seti dikkat çekiyor.

BİM 16 Ekim 2026 Aktüel Ürünler ve Fiyatları

16 Ekim Cuma kataloğunda yer alan bazı ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:

Ürün Fiyat Erkek spor ayakkabı 999 TL Lotto kadın spor ayakkabı 999 TL Dagi kadın ev giyim takımı 999 TL Erkek eşofman altı 399 TL Erkek tişört 229 TL Kadın tayt 299 TL Dagi spor çantası 439 TL Ören Bayan ikili yumak çeşitleri 89 TL Şemsiye 219 TL Kadın ve erkek terlik çeşitleri 85 TL'den başlayan fiyatlarla

BİM Mutfak ve Ev Ürünlerinde Neler Var?

Mutfak ve ev düzenleme ürünleri de aktüel katalogda geniş yer tutuyor.

Öne çıkan ürünler ve fiyatları şöyle:

Chef's 28 cm tava: 329 TL

Chef's 26 cm krep tavası: 289 TL

Borcam kapaklı dikdörtgen tencere: 319 TL

LAV üçlü su bardağı: 119 TL

LAV üçlü meşrubat bardağı: 129 TL

Dörtlü cam saklama kabı seti: 149 TL

Chef's kek kalıbı: 189 TL

17 parçalı saklama kabı seti: 199 TL

Dört katlı tekerlekli organizer: 299 TL

Çok amaçlı kapaklı kutu: 149 TL

BİM 21 Ekim Çarşamba Kataloğu Açıklandı mı?

21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ilişkin katalog başlığı paylaşılmış olsa da aktarılan içerikte bu tarihe ait ürünlerin isimleri ve fiyatları bulunmuyor.

Bu nedenle açıklanan fiyat listesi, 16 Ekim Cuma günü satışa sunulan ürünleri kapsıyor.

BİM'in ekim ayı aktüel kampanyalarında giyim, ayakkabı, mutfak gereçleri ve ev düzenleme ürünleri farklı fiyat seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.