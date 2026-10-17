BİM aktüel ürünler kataloğu, ekim ayının üçüncü haftasında alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin ilgisini çekiyor. 16 Ekim Cuma günü için yayımlanan listede tekstil, ayakkabı, mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik farklı fiyat seçenekleri bulunuyor.
Katalogda erkek ve kadın spor ayakkabıları 999 TL, eşofman altı 399 TL, kadın tayt 299 TL ve erkek tişört 229 TL fiyatla yer alıyor.
Mutfak ürünleri arasında ise 329 TL'lik tava, 319 TL'lik kapaklı Borcam ve 199 TL'lik 17 parçalı saklama kabı seti dikkat çekiyor.
BİM 16 Ekim 2026 Aktüel Ürünler ve Fiyatları
16 Ekim Cuma kataloğunda yer alan bazı ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:
Ürün
Fiyat
Erkek spor ayakkabı
999 TL
Lotto kadın spor ayakkabı
999 TL
Dagi kadın ev giyim takımı
999 TL
Erkek eşofman altı
399 TL
Erkek tişört
229 TL
Kadın tayt
299 TL
Dagi spor çantası
439 TL
Ören Bayan ikili yumak çeşitleri
89 TL
Şemsiye
219 TL
Kadın ve erkek terlik çeşitleri
85 TL'den başlayan fiyatlarla
BİM Mutfak ve Ev Ürünlerinde Neler Var?
Mutfak ve ev düzenleme ürünleri de aktüel katalogda geniş yer tutuyor.
Öne çıkan ürünler ve fiyatları şöyle:
Chef's 28 cm tava: 329 TL
Chef's 26 cm krep tavası: 289 TL
Borcam kapaklı dikdörtgen tencere: 319 TL
LAV üçlü su bardağı: 119 TL
LAV üçlü meşrubat bardağı: 129 TL
Dörtlü cam saklama kabı seti: 149 TL
Chef's kek kalıbı: 189 TL
17 parçalı saklama kabı seti: 199 TL
Dört katlı tekerlekli organizer: 299 TL
Çok amaçlı kapaklı kutu: 149 TL
BİM 21 Ekim Çarşamba Kataloğu Açıklandı mı?
21 Ekim 2026 Çarşamba gününe ilişkin katalog başlığı paylaşılmış olsa da aktarılan içerikte bu tarihe ait ürünlerin isimleri ve fiyatları bulunmuyor.
Bu nedenle açıklanan fiyat listesi, 16 Ekim Cuma günü satışa sunulan ürünleri kapsıyor.
BİM'in ekim ayı aktüel kampanyalarında giyim, ayakkabı, mutfak gereçleri ve ev düzenleme ürünleri farklı fiyat seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.
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