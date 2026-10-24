BİM mağazalarında 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünlerin listesi ve fiyatları açıklandı. Kampanya kapsamında züccaciye, ev tekstili, giyim ve düzenleyici ev gereçleri gibi farklı kategorilerde çok sayıda ürün raflardaki yerini alacak.

BİM marketler zincirinin 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Türkiye genelindeki şubelerde satışa sunulacak indirimli ürünler mutfak araç gereçlerinden kışlık giyime, ev tekstilinden düzenleyici kutulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İlgili katalogda yer alan ürünlerin özellikleri ve etiket fiyatları alışveriş planı yapan tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Mutfak ve Züccaciye Ürünlerinde Fiyat Listesi

BİM 6 Kasım kataloğunda mutfak gereçleri cazip seçeneklerle yer alıyor. Chef's karnıyarık tencere 699 TL ve Emsan 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 999 TL fiyatıyla reyonlardaki en dikkat çekici mutfak ürünleri arasında bulunuyor.

Ürün Adı Satış Fiyatı Chef's Karnıyarık Tencere 699 TL Emsan Kahve Fincan Takımı 6'lı 999 TL Borcam Yuvarlak Kapaklı Tencere 189 TL English Home Porselen Pasta Tabağı 4'lü 399 TL Lav Naz Çay Bardağı 6'lı 159 TL Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm 109 TL Yaprak Şekilli Salata Servis Seti 219 TL

Giyim ve Kışlık Ev Tekstili Seçenekleri

Soğuk hava şartlarına hazırlık amacıyla kışlık giysi ve yatak odası tekstili ürünleri yeni katalogda geniş yer buluyor. Lotto erkek mont 799 TL, Kiğılı Dynamic sweat 499 TL ve kadın ile erkek fermuarlı polar modelleri 329 TL etiketiyle reyonlardaki yerini alıyor.

Çift Kişilik Battaniye: 289 TL

Tek Kişilik Battaniye: 249 TL

Çocuk Tam Fermuarlı Polar: 249 TL

Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL

Banyo Paspas Takımı 2'li: 369 TL

Dagi Kadın ve Erkek Soket Çorap: 139 TL

Ev Düzenleme ve Temizlik Gereçleri

Yaşam alanlarını düzenlemek ve ev içi temizliği kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan pratik eşyalar da satış listesine girdi. Shiny sprey mop seti 299 TL, tekerlekli organizer 179 TL ve bölmeli organizer kutu çeşitleri 129 TL ile 299 TL fiyat aralığında alıcı bekliyor.

Bunların yanı sıra 4 katlı yemek taşıma kabı 199 TL, renkli kare saklama kabı seti 179 TL, rendeli narenciye sıkacağı 169 TL, ayaklı kurabiyelik 99 TL ve telefon tutucu 17 TL fiyatıyla mağaza raflarında yerini alıyor.