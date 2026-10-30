BİM, 1 Kasım 2026 tarihinde raflara taşıyacağı dev oto ve motosiklet aksesuar kataloğunu yayımladı. 49 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak 59 parça ürün arasında; akü takviye cihazı, araç içi süpürge, kameralı dikiz aynası ve 7.250 TL'lik DJI Neo drone gibi dikkat çeken teknolojiler yer alıyor.

Türkiye’nin en yaygın zincir marketlerinden biri olan BİM, her hafta tüketicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği aktüel ürün kataloglarına bir yenisini daha ekliyor. Sürücülerin ve otomobil tutkunlarının cebini rahatlatacak, aynı zamanda araç içi konforu artıracak yüzlerce ürün 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren raflardaki yerini alacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu özel katalogda, 49 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak toplam 59 farklı ürün otomobil ve motosiklet sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Temel bakım malzemelerinden yüksek teknolojili akıllı cihazlara kadar uzanan bu liste, şimdiden alışveriş severlerin markajına girmiş durumda.

Akü Takviye Cihazı ve Hava Pompası Tek Üründe Birleşti

1 Kasım kataloğunun en dikkat çeken ana ürünlerinin başında, çok fonksiyonlu yapısıyla öne çıkan cihazlar geliyor. Özellikle yolda kalma korkusuna son verecek olan Autoware marka hava pompası ve akü takviye cihazı, 2.490 TL'lik fiyat etiketiyle büyük ilgi görüyor. Bu cihaz; hava pompası, akü takviyesi, powerbank ve aydınlatma özelliklerini tek bir gövdede buluşturuyor. İki yıl resmi garanti süresi bulunan ve peşin fiyatına altı taksit imkanı sunulan bu ürünün kutu içeriğinde şişirme hortumu, Type-C şarj kablosu, akü bağlantı kablosu ve çeşitli şişirme başlıkları yer alıyor.

Bunun yanı sıra 1.130 TL fiyatla satışa sunulacak kablosuz kompresör, powerbank ve ışıldak özellikleriyle dikkat çekiyor. LED ekranı ve 2.000 mAh bataryası bulunan bu cihaz, maksimum 150 psi hava çıkış kapasitesiyle acil durumlarda sürücülerin en büyük yardımcısı olacak. Araç içinde temizliği ve güvenliği artırmak isteyenler için ise 1.750 TL'lik fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge öne çıkıyor. 100 W güce sahip bu süpürge; dokuz farklı başlık, üç kademeli hız ayarı, üfleme özelliği ve yıkanabilir toz haznesiyle profesyonel bir temizlik deneyimi vadediyor.

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Güvenlik ve Konfor Odaklı Oto Aksesuarları

Sürüş güvenliğini artırmak ve araç içi konforu üst seviyeye taşımak isteyenler için hazırlanan geniş aksesuar listesinde, her bütçeye uygun alternatifler bulunuyor. Özellikle trafikte kayıt altına almak isteyenler için 1.190 TL'lik araç içi kameralı dikiz aynası, döngüsel kayıt, G sensörü ve hareket algılama özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ön ve arka kamera görüntüsü sunan bu ürün için Türkiye genelinde 7.000 adetlik toplam stok belirlenmiş durumda.

Aynı fiyat etiketine sahip bir diğer popüler ürün ise 1.190 TL'lik oto koltuk kılıf seti oluyor. Araç içi düzeni ve temizliği önemseyenler için ise katalogda şu fiyatlar dikkat çekiyor:

Oto bagaj düzenleyici organizer: 699 TL

Araç park sensörü: 699 TL

Araç içi hava temizleyici: 699 TL (7.000 adet stok)

Carplay Wireless adaptörü: 799 TL

Arka koltuk telefon tablet tutucu: 799 TL

Oto kauçuk paspas (4 parça): 699 TL

Çakmaklık şarj aleti: 399 TL

Araç içi bardaklık telefon tutucu: 399 TL

Çocuk emniyet kemer yastığı: 399 TL

Daha küçük ancak hayat kurtaran pratik aksesuarlar arasında ise 49 TL'lik araç içi numaratör, 75 TL'lik detay temizleme fırçası, 79 TL'lik temizleme jeli ve 99 TL'lik araç içi çöp kovası gibi ekonomik seçenekler yer alıyor. Ayrıca silikon cam silecekleri (129 TL), lastik tamir kiti (199 TL) ve kauçuk çekçek (139 TL) gibi dönemsel ihtiyaçlar da listedeki yerini almış durumda.

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Motosiklet Kullanıcıları İçin Profesyonel Ekipmanlar

BİM, bu katalogda yalnızca otomobil sahiplerini değil, iki teker tutkunlarını da unutmadı. Motosiklet kullanıcılarının güvenliğini ve konforunu artıracak özel ekipmanlar cazip fiyatlarla raflara geliyor. Sürücülerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan 1.990 TL'lik motosiklet intercom sistemi, Bluetooth 5.4 + EDR teknolojisi, aktif gürültü engelleme ve 600 metre bağlantı mesafesiyle öne çıkıyor. Bu ürün için ayrılan toplam stok miktarı ise 4.500 adet olarak duyuruldu.

Motosiklet grubunda yer alan diğer öne çıkan ürünler ve fiyatları şöyle sıralanıyor:

Motosiklet brandası (215x130x95 cm): 590 TL

Kask arkası LED ekran: 1.390 TL

Titreşim engelleyicili telefon tutucu: 799 TL

Dekoratif mini motor kaskı: 799 TL

Motosiklet tozluk: 499 TL

6 plastik kancalı file ahtapot (40x40 cm): 399 TL

Teknoloji Meraklılarına Sürpriz: DJI Neo Drone Raflarda!

Oto ve motosiklet aksesuarlarının yanı sıra kataloğun en büyük sürprizlerinden biri teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran DJI Neo (Single) drone oldu. 7.250 TL fiyatla satışa sunulacak olan bu akıllı hava aracı; akıllı uçuş bataryası, pervane koruması, Type-C şarj kablosu, yedek pervaneler, vidalar ve tornavida setiyle birlikte geliyor. Kumandanın pakete dahil olmadığı belirtilirken, ürün için iki yıl garanti ve peşin fiyatına altı taksit imkanı sunuluyor.

BİM’in 59 üründen oluşan bu kapsamlı aktüel kataloğu, 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren tüm Türkiye'deki mağazalarda geçerli olacak. Uzmanlar, sınırlı stoklarla gelen bu özel ürünler için vatandaşların erken saatlerde mağazaları ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.