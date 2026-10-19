Otomotiv devi Ford, 27 yıllık geçmişe sahip Focus modelinin üretimini resmi olarak durdurdu. Almanya'daki fabrikada son aracın banttan inmesiyle birlikte Türkiye'de sadece iki donanım paketi satışta kaldı.

Dünya genelinde otomotiv pazarında yaşanan dönüşüm ve sedan araçlara yönelik talebin azalmasıyla birlikte bir dönem daha kapandı. Otomobil üreticisi Ford, 27 yıldır aralıksız sürdürdüğü Ford Focus üretimini tamamen sonlandırdı. Türkiye pazarında yalnızca iki farklı donanım seçeneğiyle sınırlı kalan modelin, mevcut stokların tükenmesiyle birlikte sıfır kilometre satışları resmen noktalanacak.

Ford Focus Üretimi Neden Tamamen Durduruldu

Ford Focus üretimi, şirketin elektrikli araçlar ile SUV modellere odaklanma stratejisi ve sedan segmentindeki düşük kâr marjları sebebiyle durduruldu. Almanya Saarlouis fabrikasında 14-15 Kasım tarihlerinde son modelin üretim bandından indirilmesiyle 27 yıllık Focus serüveni tamamen tamamlanmış oldu.

Marka, küresel dönüşüm planları doğrultusunda daha önce Fiesta ve Mondeo modellerinin de üretimini aşamalı olarak sonlandırmıştı. Focus modelinin de bantlara veda etmesiyle birlikte geleneksel içten yanmalı binek araç portföyü büyük oranda daraldı.

Sedan Araç Pazarı Neden Daralıyor

Otomotiv üreticilerinin SUV ve hibrit modellere ağırlık vermesi, Türkiye pazarındaki sedan alternatiflerinin hızla tükenmesine yol açıyor. Birçok küresel marka, sedan modellerini ya küresel ölçekte üretimden kaldırıyor ya da Türkiye pazarındaki satış operasyonlarını sonlandırıyor.

Türkiye pazarında satışı durdurulan veya üretimi sonlandırılan popüler sedan modeller şunlardır:

Kia Cerato

Ford Mondeo ve Ford Focus

Fiat Egea

Volkswagen Passat

Honda Civic

Otomotiv kulislerinden yansıyan son veriler, segmentin bir diğer önemli temsilcisi olan Megane üretiminin de gelecekte durabileceğine işaret ediyor.

Türkiye'de Kalan Son Ford Focus Modelleri ve Fiyat Listesi

Türkiye'deki güncel sıfır kilometre listelerinde Focus ailesinden yalnızca iki donanım paketi yer alıyor. Dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip bu iki paketin tükenmesinin ardından Türkiye'de sıfır Focus satışı gerçekleşmeyecek.