İngiliz pop grubu Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Ankara’da hayranlarıyla buluşacak. Biletix’teki konser kaydına göre grup, 1 Kasım Pazar günü saat 21.00’de Congresium sahnesine çıkacak. Biletler 2.700 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Geceye katılmayı planlayanların yaş sınırını, geç giriş kuralını ve güncel bilet seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor. İşte konser öncesinde bilinmesi gereken ayrıntılar.

2000’li yılların pop müziğini takip edenlerin yakından tanıdığı Blue, 25. yıl turnesi kapsamında Ankara seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Biletix’teki satış kaydında konser, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00’de Congresium Ankara’da görünüyor.

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe’den oluşan İngiliz grubun konser tanıtımında, geçmişten sevilen şarkılarla yeni albüm çalışmalarının aynı sahnede buluşacağı belirtiliyor. Organizasyonu Stagepass ve Ment Events üstleniyor.

Eski hitlerle yeni albüm aynı gecede

Blue’nun Ankara programı, grubun kariyerini izleyenler kadar şarkılarını yıllar sonra yeniden dinlemek isteyenlere de sesleniyor. Konser tanıtımında “All Rise”, “One Love” ve Elton John ile seslendirdikleri “Sorry Seems To Be the Hardest Word” öne çıkarılıyor.

Turnede, grubun “Reflections” albümünden parçaların da repertuvara dâhil edileceği açıklanıyor. Ancak tanıtımda anılan şarkılar, sırası ve bütün ayrıntıları kesinleşmiş bir konser listesi olarak değerlendirilmemeli. Paylaşılan bilgiler, gecenin müzikal çerçevesini anlatıyor.

Bu buluşmanın merak uyandıran tarafı, grubun eski dinleyicileriyle yeni çalışmalarını aynı program içinde karşılaştırma imkânı sunması. Yıllar önce dinlenen bir şarkıyla kurulan bağ, canlı performansta farklı bir deneyime dönüşebilir.

Blue Ankara konserinin bileti ne kadar?

Kontrol edilen Biletix kayıtlarında 1 Kasım konseri için başlangıç fiyatı 2.700 TL olarak listeleniyor. Bu tutar, bütün koltukların aynı fiyattan satıldığı anlamına gelmiyor. Güncel kategori, koltuk uygunluğu ve ödenecek son tutar, satın alma ekranından kontrol edilmeli.

Birden fazla kişiyle konsere gitmeyi planlayanların, işlemi tamamlamadan önce yan yana yer seçilip seçilemediğine bakması yararlı olacaktır. Ayrıca biletin üzerinde 1 Kasım, saat 21.00 ve Congresium Ankara bilgilerinin bulunduğu doğrulanmalı.

Etkinlik tanıtımında başka tarihlerden de söz edilmesi nedeniyle yalnızca grup adına bakarak işlem yapmak yerine, satın alınan gösterimin tarihini esas almak gerekiyor.

Congresium nerede bulunuyor?

Biletix’in mekân kaydında Congresium Ankara’nın adresi Söğütözü Caddesi No:1/A, Çankaya/Ankara olarak yer alıyor. Aynı sayfada konum ve yol tarifi seçenekleri de bulunuyor.

İlk kez gideceklerin güzergâhı önceden incelemesi, akşam planını kolaylaştırabilir. Ulaşım süresini hesaplarken yalnızca binaya varışı değil, giriş kontrolünü ve salonda yerleşmek için gereken zamanı da düşünmek önemli.

Özellikle farklı noktalardan gelecek arkadaş gruplarının buluşma yerini açıkça belirlemesi, konser öncesinde birbirini arayarak zaman kaybetmesini önleyebilir.

Yaş sınırı ve geç giriş kuralına dikkat

Etkinlik kurallarına göre yedi yaşından küçükler salona alınmayacak; yedi yaş ve üzerindeki katılımcılar bilete tabi olacak. Ayrıca konser başladıktan sonra salona giriş yapılamayacağı belirtiliyor. Dijital biletin telefona indirilmesi de isteniyor.

Bu nedenle saat 21.00’i mekâna varış saati olarak planlamak yerine, başlangıçtan önce giriş işlemlerini tamamlayacak zaman bırakılması yararlı olacaktır. Açıklanan saat konserin başlangıcı; kapı açılış saatiyle aynı olduğu varsayılmamalı.

Bilet sahiplerinin etkinlik günü satış platformundaki bildirimleri yeniden kontrol etmesi, varsa son düzenlemelerden haberdar olmalarını sağlayacaktır. Dijital bileti önceden erişilebilir hâle getirmek de girişte işlemleri kolaylaştırabilir.