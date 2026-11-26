Akaryakıt piyasasında son dönemde yaşanan fiyat hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Benzinin ardından motorin grubunda gerçekleşen fiyat düşüşünün hemen sonrasında, gözler LPG kullanan araç sahiplerine çevrildi. Gece yarısı motorin fiyatına yansıtılan indirimin ardından, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogaz litre satış fiyatında da aralık ayının ilk günlerinde geçerli olacak şekilde yüksek oranlı bir indirim hazırlığı başladı.

LPG Litre Fiyatında 9 Liralık İndirim Beklentisi

Aralık ayı başında otogaz litre satış fiyatına yaklaşık 9 liralık bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin pompaya yansımasıyla birlikte, halihazırda büyükşehirlerde 50 lira seviyelerinde seyreden LPG litre fiyatının 41 liraya kadar gerileyeceği ve 30 litrelik standart bir yakıt deposunda yaklaşık 270 liralık tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor.

Sektördeki fiyat değişimlerine ilişkin son durumu aktaran gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, otogazda beklenen indirimin geçen ay yapılan zam tutarına oldukça yakın bir seviyede gerçekleşeceğini bildirdi. Saraçoğlu, aralık ayının ilk günlerinde otogaz kullanan araç sahiplerini rahatlatacak önemli bir fiyat düzenlemesi öngörüldüğünü ve bu tutarın 9 TL dolayında olabileceğini kaydetti.

Motorin Litre Satış Fiyatı 4,32 TL Geriledi

Otogazdaki indirim beklentisi sürerken, motorin grubundaki fiyat düşüşü çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı resmiyet kazandı. Motorinin pompa fiyatına yansıtılan 4,32 liralık indirim sonrasında akaryakıt dağıtım istasyonlarındaki tabelalar doğrudan güncellendi.

Büyükşehirlerdeki Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

Yürürlüğe giren son motorin indiriminin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir istasyonlarında uygulanan güncel akaryakıt satış fiyatları tabloda yer almaktadır:

Şehir ve Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul Avrupa Yakası 68,40 84,58 50,70 İstanbul Anadolu Yakası 68,20 84,38 50,10 Ankara 69,40 85,68 50,79 İzmir 69,60 85,80 50,70

Aralık ayında beklenen yaklaşık 9 liralık indirimin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, tablodaki otogaz pompa satış fiyatlarının büyükşehir genelinde 41 lira seviyesine kadar inmesi ve araç sahiplerinin tek depoda 270 lira civarında avantaj sağlaması bekleniyor.