Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meclis bütçe görüşmelerinde gündeme gelen istihdam taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Gençlerin yalnızca memuriyet değil doğrudan üretim odaklı projeler içinde yer alması gerektiğini belirten Yumaklı, finansman ve sermaye destek modelleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler esnasında milletvekillerinin yönelttiği yeni kamu personeli istihdamına dair soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın istihdam politikası ve genç mezunlara yönelik planlanan destek modelleri hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Gündemde mi

Bakan İbrahim Yumaklı, ziraat, veterinerlik ve gıda mühendisliği mezunlarının yalnızca kamu personeli seçme sınavı yoluyla memuriyete atanması yerine sahada doğrudan üretime yönlendirilmesini hedeflediklerini bildirdi. Bakanlığın kısa vadeli planları arasında doğrudan bir kadrolu personel alım süreci öne çıkmazken, gençlerin girişimcilik faaliyetlerine ağırlık verileceği kaydedildi.

Kırsal bölgelerdeki nüfus azalmasının tüm dünyayı etkileyen yapısal bir sorun olduğuna dikkat çeken Yumaklı, modern teknolojileri kullanan ve verimliliği artıran yeni üretim metodolojilerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu kapsamda ilgili meslek gruplarından mezun olan gençlerin kendi işletmelerini kurmalarının teşvik edilmesi planlanıyor.

Genç Mezunlara Yönelik Sermaye ve Finansman Modeli

Bakan Yumaklı, gençlerin üretime katılmasının önündeki en büyük engellerden birinin sermaye ve teminat yetersizliği olduğunu vurguladı. Bu engeli aşmak amacıyla yeni bir finansal mekanizma geliştirdiklerini ifade eden Yumaklı, bankacılık sistemiyle entegre bir teminat yapısı oluşturulacağını aktardı.

Üzerinde çalışılan yeni modelin temel hedefleri şu şekilde sıralandı:

Ziraat, veteriner ve gıda mühendislerinin tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması,

tarımsal üretim süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması, Teminatı bulunmayan girişimci gençlerin bankacılık sisteminde kredi ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

kolaylaştırılması, Üretime yönelik sermaye eksikliğini giderecek özel garanti metodolojilerinin hayata geçirilmesi.

Bakan Yumaklı, genç uzmanların sahada aktif rol üstlenmesi amacıyla yürütülen bu finansman ve garanti çalışmalarına bakanlık ekipleriyle birlikte yoğun şekilde devam ettiklerini kamuoyuna bildirdi.