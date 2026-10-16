Piyasalarda haftalık getiri tablosu netleşirken borsa, altın ve döviz cephesinde hareketli günler geride kaldı. BIST 100 endeksindeki sert düşüşe rağmen öne çıkan bir hisse yatırımcısına beş günde yüksek kazanç sağladı. Döviz ve altın tarafında ise sınırlı artışlar kaydedildi.

Finans piyasalarında işlem haftasının tamamlanmasıyla birlikte yatırım araçlarının haftalık performansları resmiyet kazandı. Borsa İstanbul tarafında satıcılı bir seyir hakim olurken altın ve döviz piyasalarında sınırlı yükselişler gözlendi. Yatırımcıların yakından izlediği piyasalarda bazı hisse senetleri genel endeksten pozitif ayrışarak haftanın en çok kazandıran varlıkları arasında yer aldı.

Borsa İstanbul ve Haftanın En Çok Yükselen Hissesi

Borsa İstanbul genelinde yaşanan gerilemeye rağmen haftanın en çok kazandıran hissesi HEDEF oldu. Önceki haftayı 13,72 liradan tamamlayan şirket payları, art arda gelen tavan fiyat seviyeleriyle 22,06 liraya ulaştı. Hafta başında bu hisseye 100 bin lira yatıran bir tasarruf sahibinin varlığı beş günün sonunda 160 bin 787 liraya yükseldi.

Endeks genelinde ise negatif seyir öne çıktı. Fon krizinin ardından toparlanmakta zorlanan BIST 100 endeksi, kritik kabul edilen 12 bin puan seviyesini aşamayarak 11 bin 721 puana geriledi. Haftalık bazda yüzde 4,52 değer kaybeden endekse hafta başında 100 bin lira bağlayan bir yatırımcının portföy büyüklüğü cuma kapanışında 95 bin 562 liraya indi. Fon piyasalarında da kayıplar görüldü; yatırım fonları yüzde 1,79, emeklilik fonları ise yüzde 0,13 oranında geriledi.

Altın ve Döviz Piyasalarında Son Durum

Kıymetli madenler cephesinde hafta boyunca yatay ve sınırlı artışlar yaşandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,05 yükselişle 6 bin 648 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 0,04 değer kazanarak 43 bin 327 liraya ulaşırken, çeyrek altın fiyatı 10 bin 883 liradan 10 bin 887 liraya geldi. Hafta başında altına 100 bin lira ayıran birikim sahibinin elindeki tutar 100 bin 50 lira seviyesine ulaştı.

Döviz kurlarında da yukarı yönlü hareket kaydedildi. ABD doları haftayı yüzde 0,37 primle 49,5270 liradan tamamlarken, 100 bin liralık dolar yatırımı 100 bin 370 liraya denk geldi. Euro kuru ise haftalık yüzde 0,93 yükselerek 55,7610 liraya çıktı ve 100 bin liralık euro tutarı 100 bin 930 liraya yükseldi.