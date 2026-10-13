Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan binlerce işçi, SGK'nın fiili hizmet süresi zammı uygulamasıyla erken emeklilik imkânlarını araştırıyor. Yıpranma payı olarak bilinen sistem, belirli mesleklerde çalışanların prim günlerini artırırken emeklilik yaşından da indirim sağlayabiliyor. Çimento, döküm, cam ve alüminyum üretimi gibi sektörlerde çalışanlar için meslek kapsamı ve çalışma koşulları önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) fiili hizmet süresi zammı uygulaması, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara emeklilik hesabında önemli avantajlar sağlıyor. İşin niteliğine göre belirlenen ek hizmet süreleri, çalışanların prim günlerine ilave edilerek emeklilik koşullarının daha erken tamamlanmasına katkıda bulunabiliyor.

Özellikle sanayi, madencilik ve yüksek riskli üretim alanlarında çalışan vatandaşlar, hangi mesleklerin yıpranma payı kapsamında bulunduğunu araştırıyor. Ancak bir işin ağır veya tehlikeli olması, tek başına bu haktan yararlanmak için yeterli sayılmıyor.

SGK Yıpranma Payı Kapsamındaki Meslekler

Fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmek için iş kolunun ve yapılan görevin 5510 sayılı Kanun'un 40. maddesinde belirtilen koşullara uygun olması gerekiyor.

Mevzuatta yer alan iş ve çalışma alanlarından bazıları şöyle:

Yer altında yürütülen maden işleri

Demir ve çelik fabrikalarındaki belirli işler

Kurşun ve arsenikle ilgili belirli üretim işleri

Cam fabrika ve atölyelerindeki belirli işler

Çimento fabrikalarındaki belirli işler

Alüminyum fabrikalarındaki belirli işler

Döküm fabrikalarındaki belirli işler

Bu alanlarda çalışan herkes otomatik olarak yıpranma payı kazanamıyor. Yapılan işin niteliği ve fiilî çalışma koşulları da değerlendiriliyor.

Yıpranma Payı Kaç Gün Kazandırıyor?

Fiili hizmet süresi zammında çalışanlara, işin türüne göre her 360 günlük çalışma karşılığında ilave hizmet süresi verilebiliyor.

Bazı iş kollarında 60 veya 90 günlük ek süre uygulanırken yer altı maden işlerinde farklı ve daha avantajlı hükümler bulunuyor.

Erken Emeklilikte 5 Yıl Avantajı

Mevzuatta belirtilen şartların karşılanması halinde fiili hizmet süresi zammının bir bölümü emeklilik yaşından indirilebiliyor.

Yaş indirimi genel olarak beş yılı aşamıyor. Ancak yer altı maden işlerinde özel hükümler uygulanabiliyor.

Dolayısıyla her ağır sanayi çalışanının doğrudan beş yıl erken emekli olması söz konusu değil.

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Kontrol Edilir?

Çalışanların yıpranma payına ilişkin kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri önem taşıyor.

Kontrol edilmesi gereken bilgiler şöyle:

e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünün incelenmesi. İşverenin bildirdiği meslek ve işyeri bilgilerinin kontrol edilmesi. Fiili hizmet süresi zammına ilişkin bildirimlerin araştırılması. Eksik veya hatalı kayıtlar için SGK'ya başvurulması.

Önemli ayrıntı: Kaynak metinde belirtilen 2026 yılında on yeni mesleğin kapsama alındığı iddiası, bir Resmî Gazete kararıyla desteklenmiyor. Bu nedenle haberin dayanağı, mevcut SGK yıpranma payı hükümleridir.