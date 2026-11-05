UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Avrupa sahnesinde boy gösteren Fenerbahçe U19 takımı, İngiltere temsilcisi Liverpool U19'u kendi evinde konuk etti.Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği ve tam 8 golün atıldığı mücadele, sarı-lacivertli ekibin 5-3'lük mağlubiyetiyle sonuçlandı. Maça oldukça hızlı başlayan konuk ekip Liverpool U19, henüz ilk dakikalarda bulduğu üst üste gollerle skor üstünlüğünü eline aldı.İlk yarısı 4-2 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle geçilen zorlu müsabakada, Fenerbahçe U19 farkı kapatmak adına yoğun bir çaba sarf etse de defans hattındaki açıklar ve rakibin etkili hücum organizasyonları yenilgiyi kaçınılmaz kıldı.Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli gençler, gruptaki 4. maçından da puansız ayrılarak Avrupa arenasında henüz puanla tanışma başarısı gösteremedi.

66. Dakikada Yaşanan Olay Anı Gündeme Damga Vurdu

Karşılaşmanın skorundan çok, mücadelenin ikinci yarısında yaşanan disiplin olayı ve saha kenarındaki gerginlik gündemin ilk sırasına yerleşti.Maça ilk 11'de başlayan ve sahada gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki hücum oyuncusu Çağrı Hakan Balta, müsabakanın 66. dakikasında teknik heyet tarafından oyundan alındı.Kenara geldiğini gören genç futbolcu, verilen değişiklik kararına oldukça sert ve öfkeli bir reaksiyon gösterdi.Kenara gelir gelmez üzerindeki sarı-lacivertli formayı çıkaran genç oyuncu, formayı yere atarak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.Yedek kulübesine uğramadan ve teknik ekibin yanından geçerek sahayı terk eden 18 yaşındaki futbolcunun bu tavrı, canlı yayın görüntülerine de yansıyarak kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Galatasaray Geçmişi ve Transfer Süreci Yeniden Tartışılıyor

Çağrı Hakan Balta'nın bu şok tepkisi, oyuncunun geçmişteki transfer hikayesini de yeniden futbol kamuoyunun gündemine getirdi.Geçtiğimiz sezon ezeli rakip Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde Forma giyen ancak sarı-kırmızılı ekipte düzenli şans bulamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç futbolcu, gelişiyle oldukça ses getirmişti.Yeteneği ve potansiyeliyle sarı-lacivertli kulübün gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen oyuncunun, Avrupa maçında sergilediği bu agresif tutum taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Birçok Fenerbahçeli taraftar, kulüp armasının ve formasının kutsal olduğunu vurgulayarak 18 yaşındaki futbolcunun bu davranışının kabul edilemez olduğunu belirtti ve yönetimin disiplin süreci başlatması gerektiğini savundu.

Kulüpten ve Oyuncudan Açıklama Bekleniyor

Ağır mağlubiyetin ardından yaşanan bu kriz sonrası gözler Fenerbahçe altyapı yönetimine ve teknik heyete çevrildi.Sahada sergilenen olumsuz görüntünün ve genç futbolcunun gösterdiği tepkinin arka planında ne olduğu henüz resmiyet kazanmadı. Kulüp yetkilileri veya genç oyuncunun kanadından konuya dair resmi bir açıklama yapılmazken, sarı-lacivertli yönetimin konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatması ve oyuncuya yaptırım uygulaması bekleniyor.UEFA Gençlik Ligi'nde alınan kötü sonuçların yarattığı moral bozukluğu ile birleşen bu olay, Fenerbahçe U19 takımında suların kolay kolay durulmayacağını gösteriyor.