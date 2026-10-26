Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan "Çalıkuşu – Kanatları Kalbinde" tek kişilik tiyatro oyunu bu akşam başkentte sanatseverlerle buluşuyor. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahnelenecek gösterim saat 20.00'de başlayacak. 70 dakika süren ve 12+ yaş sınırına sahip olan oyunun bilet ve ulaşım detayları netleşti.

Başkent Ankara'da kültür ve sanat takvimi hız kesmeden devam ederken, haftanın ilk akşamını tiyatro salonlarında geçirmek isteyen sanatseverler için heyecan verici bir buluşma gerçekleşiyor. Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin'in unutulmaz romanı Çalıkuşu, yepyeni ve modern bir sahne yorumuyla başkent izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Çankaya Belediyesi'nin zengin kültür sanat programında yer alan “Çalıkuşu – Kanatları Kalbinde” adlı tek kişilik yapım, 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tek Kişilik Performansla Yeniden Hayat Buluyor

Geleneksel hikâyeleri modern bir anlatım diliyle harmanlayan yapım, izleyicileri edebiyatın derinliklerinde etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. İstanbul’u geride bırakarak kendi ayakları üzerinde durmaya ve kendi yolunu çizmeye çalışan bir kadının iç hesaplaşmasını ve hayatını yeniden kurma mücadelesini merkezine alıyor. Sahnelemede yalnızlık, hayal kırıklığı, cesaret ve umut gibi evrensel temalar ön plana çıkarılıyor.

Tek kişilik bir performansla sahneye taşınan bu zorlu süreç, karakterin karşılaştığı engeller arasında kendi gerçek sesini bulma ve hayatı üzerinde tam söz sahibi olma çabasını gözler önüne seriyor. Romantik izlerin yanı sıra güçlü bir direnme ve var olma mücadelesini barındıran yapım, izleyicilerden tam not almayı hedefliyor.

Başarılı Ekip ve Sahne Künyesi

Ankara'daki sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen oyunun kadrosu ve yaratıcı ekibi de dikkat çekiyor. Biletinial platformunda yayımlanan künyeye göre, sahnede devleşen isim Gülşah Yavuz oluyor. Eserin sahne uyarlamasını Elçin Gürler üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise İlknur Güneş oturuyor. Dram türündeki bu iddialı uyarlama, klasik bir eserin tiyatro sahnesinde nasıl farklı bir boyuta taşınabileceğinin en güzel örneklerinden birini sunuyor.

Yılmaz Güney Sahnesi Nerede ve Oyun Saat Kaçta?

Kültür sanat etkinliklerinin başkentteki vazgeçilmez adreslerinden biri olan Yılmaz Güney Sahnesi, bu anlamlı geceye ev sahipliği yapacak. Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:16, Çankaya/Ankara adresinde yer alan sahnenin iletişim numarası 0312 231 19 38 olarak biliniyor. Sahneye ilk kez gidecek olan vatandaşların ulaşım için önceden planlama yapması ve trafik yoğunluğunu hesaba katması öneriliyor.

Gösterimin başlama saati 20.00 olarak duyuruldu. Etkinliğin sorunsuz bir şekilde takip edilebilmesi için seyircilerin bilet kontrolü ve salondaki yerlerini alabilmek adına salonda erken saatte hazır bulunması büyük önem taşıyor.

Bilet Satış Kanalları ve Önemli Kurallar

Çankaya Belediyesi'nin kültür takviminde yer alan bu özel gösterim, ücretli bir etkinlik olarak sanatseverlerle buluşuyor. Bilet temini için belediye resmi kanalları üzerinden Biletinial platformuna yönlendirme yapılıyor. Güncel bilet fiyatları, koltuk seçimleri ve satış durumu ilgili internet sitesi üzerinden incelenebiliyor.

Ayrıca organizasyonun kuralları gereği oyunun süresi 70 dakika olarak, yaş sınırı ise 12+ olarak belirlenmiş durumda. Çocuklarıyla birlikte katılmayı planlayan ailelerin bilet alım aşamasında bu yaş kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Akşam planını yapmadan önce biletlerinizi kontrol etmek ve başkentteki bu tiyatro şölenine ortak olmak için hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.