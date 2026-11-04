Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 milyon emeklinin tümünü kapsayacak şekilde 15 bin liraya kadar seyyanen zam yapılması ihtimali gündeme geldi. Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenleme, enflasyon farkı ve refah payı formüllerini içeriyor.

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği maaş iyileştirmelerine ilişkin kulislerde hareketli saatler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2027 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere 18 milyon emeklinin tümünü kapsayacak dev bir düzenlemenin hazırlandığı iddia edildi.

Enflasyon farkı ve yasal artışların yanı sıra masada konuşulan seyyanen zam ve refah payı senaryoları bütçe dengelerini ve milyonların alım gücünü doğrudan etkileyecek nitelikler taşıyor.

Ülke genelindeki ekonomik beklentilerin odak noktasında yer alan bu hamle, emekli kesimin yaşam standartlarını yukarı çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılacak adımlar milyonlarca hane halkının bütçesini doğrudan rahatlatacak önemli bir sosyal politika olarak öne çıkıyor.

Bakan Işıkhan'dan Emeklilere Yönelik Kritik Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamalarda emeklilerin yaşadığı ekonomik koşulların yakından takip edildiğini ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Işıkhan, "2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız" ifadeleriyle yeni dönemin sinyallerini verdi.

Ayrıca 2026-2027 toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde memur ve memur emeklileri için 2027 yılında uygulanacak yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farklarının da maaşlara yansıtılacağı vurgulandı.

15 Bin Liraya Kadar Seyyanen Zam İddiası ve Bütçe Maliyeti

Kulislerde konuşulan ve AK Parti kurmaylarının aktardığı bilgilere göre, emeklilere yönelik çalışmalarda en dikkat çekici başlık seyyanen zam senaryosu oldu. Yapılan etki analizlerinde, emeklilere 10 bin lira veya 15 bin lira seviyesinde seyyanen zam yapılması alternatifleri masaya yatırıldı.

Hesaplanan maliyet tablosuna göre;

10 bin liralık seyyanen zam: Hazineye yıllık maliyetinin yaklaşık 2,16 trilyon lira olduğu hesaplanıyor.

15 bin liralık seyyanen zam: Hazineye yıllık maliyetinin yaklaşık 3,24 trilyon lira seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Bu devasa maliyet analizlerinin ardından, düzenlemenin bütçe mesaisinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Türkiye genelinde en düşük emekli maaşı alan 5 milyon 17 bin kişi dahil olmak üzere toplam 18 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak bu çalışmanın parametreleri titizlikle inceleniyor.

Enflasyon Farkı ve Refah Payı Formülü

Yıl sonunda tüm emeklilere yasal olarak ödenecek enflasyon farkının yanı sıra, ek bir refah payı verilmesi de gündemdeki yerini koruyor. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin oluşturulduğu bu süreçte, emeklilere refah payı mı yoksa doğrudan seyyanen zam mı yapılacağı netleşiyor.

Düzenlemenin sadece çalışmayan emeklileri değil; çalışma hayatı içinde olanları, 65 yaş üzeri çalışanları ve prim gün sayısı yüksek olan vatandaşları da adil bir parametreyle kapsaması hedefleniyor. Milyonlarca emekli, Meclis'e sunulacak yasa teklifinin detaylarını ve net rakamları sabırsızlıkla bekliyor.