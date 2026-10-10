Türkiye'de tarımsal üretimde yaşanan sorunlar, çiftçilerin geleceğe yönelik kaygılarını artırıyor. Denizli'nin Çalkebir bölgesinde yüzyıllardır sürdürülen bağcılık kültürü, artan maliyetler ve ürünlerin değerinde satılamaması nedeniyle tehlike altında. Çalkebir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akbay, üreticinin toprağını terk etmek zorunda kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu.
Çalkebir'de Üzüm Üreticileri Ekonomik Darboğazda
Çalkebir'deki üzüm üreticileri, fahiş girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları yüzünden büyük zorluklar yaşıyor. Geçen yıl
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