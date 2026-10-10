Çalkebir Üzüm Üreticileri Yüksek Maliyetler ve Düşük Fiyatlarla Mücadele Ediyor

Denizli'nin Çalkebir bölgesindeki üzüm üreticileri, artan maliyetler ve ürünlerini değerinde satamamaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Çalkebir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akbay, bu durumun bölgedeki bin yıllık bağcılık kültürünü tehdit ettiğini belirtti. Üreticiler, geçen yılın altında kalan fiyatlarla emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.