Çankaya Belediyesi, ekonomik ömrünü doldurmuş 35 araç ve 4 iş makinesini bugün kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıyor. İhale saat 14.00’te gerçekleştirilirken, başvuru dosyalarının saat 12.00’ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. Toplam tahmini bedel üzerinden toplu satışa sunulan araçların mevcut durumu ve ihale detayları netleşti.

Yerel yönetimlerin mülkiyetinde bulunan ve aktif hizmet sürelerini tamamlayan ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaşların elden çıkarılmasına yönelik süreçler devam ederken, başkentte dikkat çekici bir ihale duyurusu uygulamaya konuluyor.

Çankaya Belediyesi, envanterinde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 35 adet araç ile 4 adet iş makinesini toplu olarak satışa çıkarıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan ihale, özellikle hurda, yedek parça ve toplu demirbaş alımıyla ilgilenen yatırımcıların markajında yer alıyor.

İhale Bugün Saat 14.00’te Yapılacak

Resmî ilan hükümlerine göre ihale, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00’te kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhalenin adresi ise Ziya Gökalp Caddesi No: 11, B-1 Blok, Kat 9, Kızılay/Çankaya adresindeki Başkanlık Hizmet Binası içinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu olarak açıklandı.

Ancak sürece katılmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken hususların başında zaman kısıtlaması geliyor. İhale saat 14.00’te başlayacak olsa da, başvuru dosyalarının en geç saat 12.00’ye kadar ilgili birime teslim edilmesi zorunlu tutuluyor. Belirtilen saatten sonra sunulan veya eksik evrak içeren dosyaların idare tarafından değerlendirmeye alınmayacağı resmi olarak bildiriliyor.

Kısmi Teklif Verilemiyor: Toplu Satış Şartı

İhalenin en kritik şartlarından biri, satışın parça parça değil toplu bir şekilde yapılacak olmasıdır. İstekliler her araç ve iş makinesi için ayrı birim fiyat belirleyebilecek; ancak sunulacak ihale teklifi, listedeki 39 unsurun tamamına verilen fiyatların toplamından oluşacak.

Bu durum, yalnızca tek bir otomobil veya tek bir iş makinesiyle ilgilenen alıcıların münferit teklif veremeyeceği anlamına geliyor. Teklif hazırlığı yapmadan önce şartnamenin ve listenin bütünlüklü olarak incelenmesi hayati önem taşıyor. Satış kapsamında belirlenen toplam tahmini muhammen bedel 4 milyon 184 bin 333 lira 33 kuruş olarak açıklanırken, isteklilerin yatırması gereken geçici teminat tutarının ise bu bedelin yüzde 3’ünden az olamayacağı ve yaklaşık 125 bin 530 TL civarında olduğu belirtiliyor.

Araçların Mevcut Durumu ve Alıcının Sorumlulukları

Belediye tarafından satışa çıkarılan taşıt ve makinelerin ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu ve mevcut halleriyle alıcıya devredileceği açıkça vurgulanıyor. Listede otomobil, kombivan, kamyonet, pikap, minibüs, kamyon, çöp kamyonu ve su tankerinin yanı sıra greyder, silindir, finişer ve kazıcı yükleyici gibi iş makineleri bulunuyor.

Bu araçların doğrudan trafiğe çıkmaya hazır, tamir gerektirmeyen veya sorunsuz çalışır durumda olduğu varsayılmamalıdır. İstekliler, araçları Alacaatlı Mahallesi Türkkonut Bulvarı 4974. Cadde No: 1, 3, 5 Çankaya adresindeki Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü sahasında önceden inceleyebiliyor. Satış sonrasında araçların çalıştırılamaması, nakliye masrafları, KDV, karar pulu, damga vergisi, tescil ve ruhsat gibi tüm ek maliyetler tamamen alıcıya ait olacak; idareden bu konuda herhangi bir hak talep edilemeyecek.