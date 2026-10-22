Çankaya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personelin mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi başarıyla tamamlandı. İç Denetçi Barış Kılıç tarafından beş gün süreyle verilen eğitimde, kamu kaynaklarının şeffaf, verimli ve hukuka uygun şekilde yönetilmesi konuları detaylı olarak ele alındı.

Yerel yönetimlerin halka sunduğu hizmetlerin kalitesi, hızı ve başarısı, arka planda işleyen idari mekanizmaların ne kadar şeffaf, yasalara uygun ve profesyonel yürütüldüğüyle doğrudan bağlantılıdır. Başkentin en büyük ve köklü yerel yönetimlerinden biri olan Çankaya Belediyesi, idari kadrolarının kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin mevzuat hâkimiyetini güçlendirmek, kamu kaynaklarının kullanımında en üst düzeyde hassasiyet göstermek amacıyla düzenlenen kapsamlı eğitim maratonu başarıyla sonuçlandı.

Çankaya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi adı altında gerçekleştirilen program, belediye çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Beş Gün Süren Kapsamlı Eğitim Maratonu

Belediye bünyesinde ihale süreçlerini yürüten ve denetleyen personelin mesleki bilgi birikimini tazelemek, güncel mevzuat değişikliklerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla planlanan eğitim beş gün sürdü. Yoğun bir ders programı ve pratik uygulamalarla zenginleştirilen seminerlerin eğitmenliğini ise deneyimli İç Denetçi Barış Kılıç üstlendi.

Eğitim boyunca katılımcılara; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın doğru uygulanması, ihale hazırlık aşamalarından sözleşme yönetimine kadar olan süreçlerin usulüne uygun yürütülmesi ve en önemlisi kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanılması konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Personelin günlük iş akışında karşılaşabileceği hukuki ve idari pürüzlerin önlenmesine yönelik pratik çözüm önerileri de programın ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Şeffaflık, Verimlilik ve Hukuki Uygunluk Vurgusu

Kamu kaynaklarının halkın emaneti olduğu bilinciyle hareket eden Çankaya Belediyesi, ihale süreçlerinde hesap verebilirliğe ve şeffaflığa büyük bir önem veriyor. İç Denetçi Barış Kılıç, dersler sırasında yaptığı sunumlarda, mevzuata tam uyumun hem yasal sorumluluklar açısından hem de kamu vicdanı ve kamu yararının korunması açısından hayati bir role sahip olduğunu vurguladı.

İhale süreçlerinde yapılabilecek olası usul hatalarının önüne geçilmesi, idari işlemlerin hız kazanması ve hukuki risklerin minimize edilmesi amacıyla katılımcıların soruları tek tek yanıtlandı. Personelin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu interaktif oturumlar, eğitimin verimliliğini en üst seviyeye taşıdı.

Kapanış Töreninde Çiçek Takdimi ve Teşekkür

Beş gün boyunca süren yoğun eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından belediye binasında mini bir kapanış töreni gerçekleştirildi. Eğitime katılan personelin mesleki gelişimine sunduğu değerli katkılardan dolayı İç Denetçi Barış Kılıç'a teşekkür edildi.

Törene katılan Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, kurum içi eğitimlerin belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırmadaki rolüne dikkat çekti. Güler, eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen Barış Kılıç'a katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti. Başkan Vekili Güler, bu tür nitelikli eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de farklı disiplinler ve departmanlar için artarak devam edeceğini belirtti.

Çankaya'da Kurumsal Kapasite Güçleniyor

Çankaya Belediyesi'nin insan kaynağına yaptığı bu tür yatırımlar, ilçede yürütülen alt yapı, üst yapı, sosyal hizmet ve kültürel projelerin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlıyor. Mevzuata hakim, şeffaflık ilkelerine bağlı ve kamu kaynaklarını titizlikle yöneten bir kadroyla yola devam eden Çankaya Belediyesi, başkentte örnek ve güvenilir yerel yönetim anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor. Eğitimi tamamlayan personelin sertifikalarını almasıyla birlikte, edinilen bilgilerin sahada ve idari masalarda hızla uygulamaya konulması bekleniyor.