Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Ekim 2026 dönemi olağan toplantılarını gerçekleştirerek başkentin 25 ilçesinin geleceğini yakından ilgilendiren kritik imar, altyapı ve kırsal kalkınma raporlarını karara bağladı. On iki Ekim 2026 Pazartesi günü başlayan ve başkentin ulaşım ile yapılaşma stratejilerini belirleyen oturumlarda, özellikle Çankaya'daki sağlık altyapısı, Keçiören'deki konut alanları ve Ankara genelindeki küçük üreticileri doğrudan destekleyen bütçe hamleleri ön plana çıktı. Meclis gündemine taşınan bu önemli kararlar, ilçe belediyelerinden gelen talepler ve ilgili komisyon raporları doğrultusunda şekillendirildi. Ankaralı vatandaşların günlük hayatını ve bölge ekonomisini doğrudan etkileyecek olan bu yeni düzenlemeler resmiyet kazanarak yürürlük süreçlerine girdi.

Çukurambar'daki Sağlık Tesisine Yeni İmar Düzenlemesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun en çok tartışılan ve karara bağlanan maddelerinden biri Çankaya ilçesini kapsadı. Kızılırmak Mahallesi'nde yer alan ve Çukurambar bölgesi olarak bilinen lokasyondaki 27475 ada 1 parselde bulunan mevcut Bayındır Hastanesi alanında imar revizyonuna gidildi. Başlangıçta 11 kat olarak sunulan yapı teklifi, ABB Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 kat olarak tadil edilerek oyçokluğuyla onaylandı. Toplam 16.010 metrekarelik inşaat alanı sabit tutularak hastaneye dikey büyüme esnekliği sağlandı. Beş Ekim 2026 tarihinde askıya çıkan bu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 3 Kasım 2026 tarihine kadar itirazlara açık kalmaya devam edecek. Yapılan bu düzenleme, bölgedeki on binlerce vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmayı ve modern standartlara kavuşturmayı hedefliyor.

Ata Çiftliği'nden Ankaralı Üreticiye Hibe Yem Desteği

ABB Meclisi ile eş zamanlı olarak yürütülen kırsal kalkınma stratejileri kapsamında, küçük aile işletmelerini artan maliyetlere karşı koruyacak yeni ve önemli bir adım atıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi'nin yürüttüğü proje çerçevesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan Ata Çiftliği'nde üretilen silajlık mısırlar, 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hasat edilerek üreticilere ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı. Gölbaşı, Bala, Haymana ve Polatlı başta olmak üzere hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan binlerce Ankaralı çiftçiyi ekonomik anlamda rahatlatacak olan bu karar, ek bir ihale maliyeti yaratılmadan tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla finanse ediliyor. Yerel üreticinin desteklenmesini amaçlayan bu hamle tarım ve hayvancılık sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Keçiören 19 Mayıs Mahallesi'nde Nazım İmar Planı Onaylandı

Nüfus yoğunluğunun Ankara genelinde en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Keçiören'de uzun süredir beklenen altyapı ve imar düzenlemeleri de Meclis'ten geçti. 19 Mayıs Mahallesi 90749 ada 2 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun olumlu raporu doğrultusunda onaylandı. Bölgenin yapısal ve sosyal ihtiyaçları gözetilerek kabul edilen bu karar, yasal askı sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Alınan karar mahalledeki on binlerce hak sahibini ve bölgede yaşayan vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor.

25 İlçede Kent Konseyi Tavsiyeleri Devreye Giriyor

Ekim ayı oturumlarının katılımcı belediyecilik adına en dikkat çeken hamlesi ise Ankara Kent Konseyi (AKK) raporlarının doğrudan gündeme alınması oldu. Ankara'nın 25 ilçesinin tamamını kapsayan; toplu taşıma hatlarının optimize edilmesi, mahalle bazlı yeşil alanların artırılması ve kış dönemi hizmet stratejilerini içeren sivil toplum destekli raporlar meclis üyelerince kabul edildi. On iki Ekim 2026 birleşiminde onaylanan bu tavsiye kararları, 2026 yılının son çeyreği ile 2027 başındaki bütçe ve hizmet takvimine doğrudan entegre edilecek. Başkentin dört bir yanında hayata geçirilecek bu ortak akıl projeleriyle kentsel yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.