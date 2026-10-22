Çankaya Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan 124 mahalle muhtarının katılımıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde özel bir yemek programı düzenledi. Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'in katıldığı buluşmada, yerel yönetim ile vatandaşlar arasında köprü kuran muhtarların önemi vurgulandı.

Yerel demokrasi zincirinin en eski ve en kritik halkasını oluşturan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları yerinde tespit ederek çözüm süreçlerinde köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Başkentin en büyük ve stratejik ilçelerinden biri olan Çankaya, muhtarlık müessesesinin önemini taçlandıran çok anlamlı ve kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen özel program, ilçe genelindeki tüm mahalle muhtarlarını bir araya getirdi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, belediye bürokratları ve Çankaya'nın 124 mahalle muhtarı tam kadro katılım sağladı.

124 Mahalleciye Adil Hizmet ve Ortak Akıl Vurgusu

Programın açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, muhtarların yerel yönetimlerin sahadaki gözü ve kulağı olduğuna dikkati çekti. Muhtarların mahallelerindeki en güvenilir kılavuzlar olduğunu belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler mahallenizde kapısı ilk çalınan, bir sorun olduğunda ilk aranan kişilersiniz. Hangi sokakta kaldırımın onarılması gerektiğini, hangi parkın bakıma ihtiyaç duyduğunu, hangi evde bir yaşlının yalnız yaşadığını, hangi ailenin geçim sıkıntısı çektiğini en yakından sizler biliyorsunuz. Bu nedenle deneyiminiz, gözleminiz ve önerileriniz bizim için çok değerli. Çankaya'ya ilişkin her kararımızda mahallelerimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Belediyemizle yurttaşlarımız arasında kurduğunuz bağ, hizmetlerimizin doğru yere ve zamanında ulaşmasını sağlıyor."

Çankaya'nın Kızılay'dan Bahçelievler'e, Dikmen'den Çayyolu'na ve Boztepe'ye kadar uzanan geniş coğrafi yapısında her bölgenin kendine özgü sorunları bulunduğunu hatırlatan Güler, 124 mahallenin tamamına adil ve nitelikli hizmet sunma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Sosyal Destek Çalışmalarında Muhtarların Rolü

Yurttaşların yaşadığı ekonomik güçlüklerin arttığı bu dönemde yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik projelerini artırdığını belirten Haldun Güler; Kent Lokantaları, Gençlik Sofraları, Çankaya Halk Kart ve kreşler gibi projelerin detaylarını paylaştı. Bu hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine aracısız ve en doğru şekilde ulaşmasında muhtarların sunduğu katkının paha biçilemez olduğunu ifade etti:

"Kimi komşumuz yaşadığı güçlüğü dile getiremiyor. Kimi, nereden destek alabileceğini bilmiyor. Sizlerin bize ulaştırdığı bilgiler sayesinde bu komşularımıza erişebiliyoruz. Sosyal desteklerimizi, insan onurunu ve kişisel mahremiyeti koruyarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Altyapı, Temizlik ve Dijital Çankaya Adımları

Mahallelerde yürütülen temizlik, konteyner yenileme, asfalt, kaldırım ve yeşil alan bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Güler, kırsal mahallelerin yol ve altyapı taleplerinin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yakından takip edildiğini söyledi. Ayrıca Dijital Çankaya uygulamalarıyla belediye işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve engelli vatandaşların gözetildiği kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muhtarlardan Başkan Hüseyin Can Güner'e Sevgi ve Selam

Programın en duygusal ve dikkat çekici anlarından biri ise muhtarların gönderdiği mesajlar oldu. Başkan Vekili Haldun Güler'in ardından söz alan Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Güler, belediye yönetimine ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Dernek Başkanı Güler, tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e atıfta bulunarak, "Gönlünün ve yüreğinin burada olduğunu bildiğimiz Hüseyin Can Güner Başkanımıza 124 mahalle muhtarımızın selamlarını iletiyorum" diyerek salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen bu buluşma, yerel yönetim ile muhtarlık teşkilatı arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, Çankaya'nın geleceğine yönelik ortak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını bir kez daha gözler önüne serdi.