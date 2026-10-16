Çankaya Belediyesi, Dünya Elektronik Atık Günü kapsamında Yenimahalle Rotary Kulübü ve Gökkuşağı Koleji ile ortak bir çevre çalışması gerçekleştirdi. Toplanan elektronik atıklar geri dönüşüm tesisine ulaştırılırken, belediye yetkilileri e-atıkların çevreye verdiği zararları önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentte sürdürülebilir çevre politikalarını ve sıfır atık projelerini kararlılıkla uygulayan Çankaya Belediyesi, anlamlı bir çevre çalışmasına imza attı. Dünya Elektronik Atık Günü kapsamında, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlamış teknolojik aletler doğaya karışmaktan kurtarıldı.

Yenimahalle Rotary Kulübü ve Gökkuşağı Koleji iş birliğiyle ortaklaşa yürütülen projede toplanan elektronik atıklar, geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmek üzere belediyenin atık merkezine teslim edildi.

Çevre Bilinci ve Kurumlar Arası İş Birliği

Elektronik atıkların (e-atık) doğaya ve insan sağlığına verebileceği zararların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı proje, toplumun her kesiminden takdir topladı. İş birliği sayesinde hem geri kazanılabilir değerli metaller ve hammaddeler ekonomiye kazandırıldı hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması adına önemli bir adım atıldı.

E-atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen Çankaya Belediyesi, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Yetkililer, içinde bulunduğumuz dijital çağda hızla artan elektronik atık miktarının kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Vatandaşlar İçin E-Atık Geri Dönüşüm Noktaları

Çankaya Belediyesi, evlerinde veya iş yerlerinde işlevini yitirmiş bilgisayar, telefon, küçük ev aletleri ve benzeri elektronik cihazları bulunan vatandaşlar için toplama noktaları oluşturdu. Geri dönüşüme katkı sunmak isteyen Çankayalılara şu imkanlar sunuluyor:

1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri: Vatandaşlar e-atıklarını Birlik Mahallesi 451. Cadde ve Alacaatlı Mahallesi 2889/1 Sokak adreslerinde bulunan merkezlere teslim edebiliyor.

Çözüm Merkezi Desteği: Atık teslim süreci ve merkezlerin konumu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Çankaya Belediyesi'nin 444 06 01 numaralı Çözüm Merkezi hattı üzerinden yetkililerle iletişim kurabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğü bu tür çevre dostu projeler, başkentte sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.