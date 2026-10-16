Çankaya Belediyesi, kısa film yapımı ve senaryo yazımı alanlarında kendini geliştirmek isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler için ücretsiz Sinema Atölyesi düzenliyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitimler için başvuru süreci başlarken, son kayıt tarihi 25 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Başkentte kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, gençlerin sanatsal üretim süreçlerine katkı sunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Sinema sektörüne ilgi duyan, kısa film yapımı ve senaryo yazımı alanlarında kendini geliştirmek isteyen genç yetenekler için ücretsiz Sinema Atölyesi programı başlatıldı.

Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gençleri sinemanın yaratıcı dünyasıyla buluşturan belediye, bu hamleyle başkentli gençlere önemli bir kariyer ve hobi kapısı aralıyor.

18-30 Yaş Arasındaki Gençlere Yönelik Eğitim Fırsatı

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan atölye çalışması, özellikle sinemaya adım atmak isteyen ancak profesyonel eğitim alma imkanı bulamayan gençleri hedefliyor. 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık olan program, katılımcıların kısa film yapımı ve senaryo yazımı konularında temel ve pratik bilgiler edinmelerini sağlıyor.

Eğitim süreci boyunca gençlerin sinema dilini kavraması, senaryo kurgusunun inceliklerini öğrenmesi ve kendi kısa film projelerini hayata geçirme yönündeki becerilerini artırması amaçlanıyor.

Başvuru Tarihi ve İletişim Detayları

Ücretsiz Sinema Atölyesi'ne katılmak isteyen adayların belirli bir takvime riayet etmesi gerekiyor. Kayıt ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Son Başvuru Tarihi: Adayların 25 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru Yeri: Kayıtlar, Yıldızevler Mahallesi, Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:35 adresinde bulunan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 'ne bizzat gidilerek doldurulan başvuru formu ile alınıyor.

İletişim Bilgileri: Program hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak isteyen vatandaşlar, merkezin 0312 439 22 02 numaralı hattı üzerinden yetkililerle iletişim kurabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu anlamlı sanat eğitimi, başkentteki genç sinemacıların ilk eserlerini ortaya koymasında önemli bir basamak oluşturuyor.